Comisión llega a acuerdos para las judiciales y deja pendiente la prórroga y forma de votación





30/01/2024 - 19:57:18

La Comisión Bicamaral Multipartidaria consensuó este martes 11 artículos del proyecto de ley 144 de elecciones judiciales y dejó la forma de votación para elegir a los precandidatos y la prórroga de mandato de altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) al diálogo con el vicepresidente David Choquehuanca. Estas conclusiones fueron detalladas por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien junto con los senadores y diputados de las tres bancadas – MAS, Comunidad Ciudanía y Creemos – trabajó en armonizar el proyecto de ley 144 a la declaración constitucional plurinacional 0049/2023. “Nosotros llegamos a consensuar y acordar, prácticamente, todos los artículos, quedando pendiente dos puntos: la forma de votación y la auto prórroga”, informó Rodríguez. Teniendo en cuenta los acuerdos y los dos puntos por conciliar, se solicitarán a Choquehuanca adelantar para las 09h30 de este miércoles la reunión política que estaba prevista para la tarde del jueves. El tema de votación está referido a la votación por plancha y no individual de los candidatos para las elecciones judiciales. El proyecto de ley 144 establece en su parágrafo segundo del artículo 36 que “la votación (de preselección de candidatos) será en plancha por el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura de manera independiente; la respectiva plancha será aprobada si cuenta con dos tercios de votos de las y los Asambleístas presentes en la sesión Plenaria, una vez constituido el quórum legal. De no alcanzarse esta mayoría calificada, la respectiva plancha quedará rechazada”. El otro punto pendiente está vinculado a qué sucederá con la prórroga dispuesta por la declaración constitucional plurinacional 0049/2023. Al respecto, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jauregui, indicó que debe primar la continuidad de los servicios judiciales, para no afectar a la población. Dijo que la reunión de este miércoles será “importante” para alcanzar los acuerdos que encausen las elecciones judiciales. Vicepresidente adelanta reunión para las judiciales tras acuerdos políticos Atendiendo la solicitud de los miembros de la Comisión Bicamaral, el vicepresidente David Choquehuanca adelantó para este miércoles la reunión sobre las elecciones judiciales que debía realizar el jueves, teniendo en cuenta los acuerdos alcanzados y los dos temas que dejaron pendientes de tratamiento en esa instancia de debate técnico-político. La cita está fijada para las 09h30 de este miércoles en la Vicepresidencia. Participarán los Presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, los jefes de bancada de las tres fuerzas políticas (MAS – IPSP, CC y Creemos), además de los presidentes de las comisiones de Constitución y Justicia de ambas cámaras. Los miembros de la Comisión Bicameral Multipartidaria, que se reunió este martes con dos representantes de cada fuerza política, avanzaron en la redacción de la ley, logrando acuerdos en 11 artículos. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, destacó el aporte significativo de las fuerzas políticas y explicó que quedan pendientes la forma de votación y la prórroga de los magistrados, cita un boletín institucional. “Nosotros llegamos a consensuar y acordar, prácticamente, todos los artículos, quedando pendiente dos puntos: la forma de votación y la auto prórroga”, informó Rodríguez.