La Paz: El dólar paralelo traspasa la barrera de Bs8; librecambista explica cómo funciona el mercado





30/01/2024 - 18:09:55

Erbol.- En las calles de La Paz, el precio del dólar en el mercado paralelo ha sobrepasado la barrera de los Bs8. La clave de esta dinámica está marcada por las reglas de la oferta y la demanda. Un librecambista, de 40 años de experiencia, explicó cómo es el proceso de formación del precio en este ámbito. Señaló que desde febrero del año pasado el dólar ha ido escaseando y su precio ha subido paulatinamente, hasta llegar incluso a los Bs8,10, mientras que el tipo de cambio oficial está estancado en Bs6,96 para la venta. El librecambista explicó que su gremio recibe los dólares de personas que les ofrecen la divisa ya con precio incrementado. Contó, por ejemplo, que los proveedores de dólar quieren venderles a Bs8. Si les ofrecen Bs7,90 o menos, estos proveedores amenazan con irse a vender a otros librecambistas. “Me pagas a ocho o nada”. Así es la advertencia de los proveedores, según el testimonio. Entonces, para no perder la divisa, el librecambista debe aceptar la compra de dólares en precios que llegan a Bs8, lo cual les obliga a revender la divisa con precios incrementados en 0,05 o 0,10 centavos. Aún así, el librecambista indicó que ha bajado la cantidad de dólares que se ofrecen. En su experiencia, tenía clientes que le vendían hasta mil dólares al día, pero ahora se limitan a 100 o 300 dólares a la semana. Sobre la escasez de dólares, el librecambista reconoció que no conoce las causas, aunque en conversaciones con sus clientes advierte que existe temor a la situación económica y la falta de divisas en el Banco Central. Observó también que sigue la preferencia de la ciudadanía hacia el dólar, como una divisa que podría mantener su valor adquisitivo, en contextos de mala administración de la economía. “Todo sabemos que lo que pesa es el dólar a nivel mundial, toda la vida”, afirmó en entrevista con el programa La Mañana en Directo de ERBOL. Las casas de cambio El librecambista entrevistado señaló también que ha existido una proliferación de casas de cambio. Considera que esto se debe a un “negocio redondo”, donde estas entidades reciben dólares de parte del Banco Central en precio oficial, para después negociarlos. En una visita realizada a una casa de cambios, la persona encargada señaló que no había dólares para la venta, sin embargo, ofreció “conseguir” la divisa para el cliente, aunque no al precio oficial, sino hasta en Bs8, dependiendo de la cantidad requerida.