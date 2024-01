Neymar explotó tras las críticas por su físico y respondió con un video: ¿Gordo? No lo creo





30/01/2024 - 18:04:43

Infobae.- Las imágenes de Neymar en el cumpleaños de Romario mientras se recupera de una grave lesión se viralizaron con fuerza en todo el mundo. El atacante de 31 años parecía estar excedido de peso, algo que desató algunas críticas poniendo el foco en su cuidado personal al mismo tiempo que busca superar otro contratiempo físico que lo dejaría afuera inclusive de la Copa América. Al mismo tiempo que las fotos eran tendencia en redes sociales, Ney mostraba en su perfil oficial de Instagram distintas escenas de su doble turno de entrenamiento. Pero no alcanzó con exponer su preparación física y fue por más: grabó un video en el que criticó a los “haters” que hablaron sobre su cuerpo y hasta mostró su torso para responderles. “Finalizado el entrenamiento de hoy. Sobrepeso, belleza, pero ¿gordo? No lo creo. Chúpate esa, hater”, dice a cámara mientras se graba. La Storie iba acompañada de un mensaje extra: “Chupa haters. O te aguantas o enloqueces”. El referente de la Verdeamarela sufrió la rotura del ligamento del ligamento cruzado y del menisco de la rodilla izquierda el 17 de octubre pasado cuando Brasil sufrió una histórica derrota como visitante ante Uruguay en Eliminatorias. Días más tarde, confirmaron su lesión y desde su país aseguraron que es muy difícil que pueda estar presente en la Copa América que se desarrollará en Estados Unidos a partir del 20 de junio próximo. Los primeros indicios aseguran que demoraría unos diez meses en recuperarse, por lo que recién podría estar presente en los campos nuevamente durante los primeros días de septiembre.

Tras confirmarse esa noticia, abrió su corazón en un profundo posteo: “Es un momento muy triste, el peor. Sé que soy fuerte pero esta vez voy a necesitar aún más a mis amigos (familiares y amigos). No es fácil pasar por una lesión y una cirugía, imagina pasar por todo esto nuevamente después de 4 meses de recuperación. Tengo fe, demasiada... Pero pongo la fuerza en las manos de Dios para que él pueda renovar las mías. Gracias por los mensajes de apoyo y cariño”. El Al-Hilal de Arabia Saudita, que desembolsó unos 100 millones de dólares para comprarlo al París Saint Germain y le abona un salario cercano a los 300 millones, decidió quitarlo de la lista del plantel durante esta temporada. Inicialmente, se cree que la determinación sobre el futbolista que apenas disputó cinco partidos en su nuevo club es para darle espacio en su lugar a su compatriota Renan Lodi. Hay que recordar que en el último tiempo el ex Barcelona fue protagonista de diversos episodios extradeportivos que lo mantuvieron en el foco pese a estar alejado de las canchas. De los casos más mediático fueron la fiesta que protagonizó en un crucero durante tres días o las supuestas infidelidades que terminaron en la ruptura con su ex pareja Bruna Biancardi. En estos últimos días, estuvo presente en Barra da Tijuca (Río de Janeiro) para acompañar a su ídolo, Romario, en su cumpleaños número 58. El portal brasileño UOL indicó que llegó al lugar rodeados de guardias de seguridad, pero caminando con normalidad. Compartió fotografías con el legendario delantero y hasta hubo un momento emotivo, cuando Romario le agradeció su presencia desde el escenario: “Neymar está ahí, hijo de... hermano, gracias por tu presencia. Es un gran placer tenerte aquí”.