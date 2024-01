Arce afirma que el bloqueo es un boicot al Carnaval y a la economía de Oruro





30/01/2024 - 16:45:29

El bloqueo de las carreteras por afines a Evo Morales es un boicot al Carnaval y a la economía de Oruro, afirmó el presidente Luis Arce a 9 días de una extrema medida de presión que deja más de $us 500 millones en pérdidas y la imposibilidad del desarrollo normal de las actividades propias del carnaval. “Es un boicot a nuestro Carnaval, a nuestra Anata, a nuestro Festival de bandas en Oruro, no está bien hermanos. Creo que la Asamblea Legislativa dio un paso importante cuando acordó trabajar por tiempo y materia para generar ese proyecto de ley para las elecciones judiciales, ya debería desbloquear las carreteras”, consideró. El Carnaval de Oruro, patrimonio Cultural de la Humanidad, es uno de los más llamativos de Sudamérica y atrae visitantes nacionales y extranjeros. En 2023 generó un movimiento económico superior a los $us 37 millones. Los bloqueos están centrados en el departamento de Cochabamba, aunque en el lunes se instalaron en la vía La Paz-Oruro. Arce explicó que en esta coyuntura todos deberían trabajar para afianzar el desarrollo social y económico de Bolivia, pero contrariamente hay grupos afines a Morales que están empecinados en perjudicar y dañar la economía. El bloqueo exige la renuncia de los magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, quienes fueron prorrogados en su mandato ante la falta de nuevas autoridades electas, y defiende una nueva candidatura de Morales, pese a una sentencia constitucional que le cierra esa posibilidad. “Estamos comprometidos con la educación, la salud y la economía del pueblo boliviano, hay gente que quiere bloquear nuestras carreteras, no le interesa el pueblo boliviano, el pueblo tiene muchas necesidades de producir más, de generar más ingresos”, reflexionó. Arce advirtió que los bloqueos, justamente, ponen en riesgo las actividades del Carnaval de Oruro y con todo lo que implica en materia de movimiento económico. “Con los bloqueos, ¿quién va ir a ver el festival? si las carreteras están bloqueadas, están atentando contra nuestro carnaval, se viene la Anata, si las carreteras están bloqueadas ¿quién va a venir?”, cuestionó en un acto de entrega de obras en Oruro.