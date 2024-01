Juicio contra Zapata es nuevamente suspendido y se prolonga más el proceso que lleva casi ocho años





30/01/2024 - 16:37:33

Erbol.- Una vez más se ha suspendido la instalación del juicio contra Gabriela Zapata por el delito de trata de personas, en un proceso cuyo denunciante es Evo Morales. Con esta decisión, se dilata más la causa judicial que cumplirá ocho años este febrero. La información fue proporcionada por el abogado Manolo Rojas, que defiende a una de las partes acusadas. Indicó que se trata de la quinta suspensión del juicio. El motivo de la suspensión de este martes fue la ausencia de un juez del tribunal por temas de salud. El juicio fue reprogramado para el jueves 1 de febrero, pero el abogado Rojas reclamó que debería realizarse este miércoles 31 de enero, porque de lo contrario implicaría tener que citar nuevamente a los testigos. En este caso, Zapata y personas de su entorno están acusadas, porque supuestamente intentaron utilizar a un niño para hacerlo pasar como si fuese el hijo del expresidente Morales. El exmandatario estaba convocado para esta audiencia en calidad de testigo, pero su abogada anticipó que no se presentaría, toda vez que no fue notificado y considera que como denunciante ya ha dicho todo lo que podía decir. El abogado Rojas señaló que la actitud de Morales “demuestra lamentablemente que no hay lealtad, no hay decoro, no hay honor”, porque considera que el exmandatario debe aclarar la situación sobre su supuesto hijo. El jurista que defiende a coacusados, señaló que anteriormente ya se ha sentenciado a los padres del niño que se quiso hacer suplantar como hijo de Morales, por lo cual no entiende que se lleve adelante este juicio. Consideró incoherente realizar este juicio cuando el mismo Morales declaró públicamente que nunca hubo un hijo con Zapata. Señaló que no existe, por lo tanto, un menor víctima.