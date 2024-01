Evo Morales no se presentará a testificar en el juicio contra Zapata





30/01/2024 - 13:33:46

Erbol.- La abogada Cecilia Urquieta anticipó que su defendido, Evo Morales, no se presentará este martes a la audiencia de juicio contra Gabriela Zapata, aunque públicamente se conoció que el exmandatario fue convocado como testigo. La jurista argumentó que Morales no se presentará porque no se hizo la notificación formal a su nombre. “Una persona no puede apersonarse si no hay notificación por procedimientos legales”, enfatizó. La juez del caso citó a Morales y Álvaro García Linera en calidad de testigos, para que se presente este martes en la audiencia de juicio contra Zapata, por el delito de trata de personas. La abogada Urquieta señaló que Morales es denunciante en este caso y que, en esa calidad “ya ha dicho lo que tenía que decir”. Afirmó que no es necesaria la declaración de Morales en el caso. Consideró que fue convocado como “estrategia política” para distraer a la opinión pública. En este caso, Zapata y su entorno son acusados de utilizar a un niño para suplantar al presunto hijo de Evo Morales. La abogada de Morales recalcó que su defendido no fue citado y que, en caso de se notificado, se considerará si asiste.