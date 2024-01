Piden levantar bloqueos: Del Castillo dice que Alfiles de Morales buscan desestabilización





30/01/2024 - 07:26:59

A pesar del acuerdo político para trabajar y acelerar una ley de elecciones judiciales, “alfiles” de Evo Morales mantienen el bloqueo de caminos y muestran que no están buscando soluciones a los problemas, sino desestabilizar al gobierno democráticamente electo, denunció el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. “Pedimos a los puntos esporádicos de bloqueo en el territorio nacional y a los puntos fijos que existen en Cochabamba que levanten el bloqueo lo antes posible, y que dejen de hacer sufrir al pueblo boliviano por los intereses de un sola persona (Morales)”, expresó en el octavo día de un bloqueo que genera pérdidas por más de $us 500 millones. “Hay mucha gente que está siendo enviada de manera directa por el señor Evo Morales, que no le gusta el acuerdo de las fuerzas políticas, que no le gusta pensar primero en el pueblo boliviano, solo a Evo Morales le interesa Evo Morales”, cuestionó Del Castillo en alusión al bloqueo atribuido a los intereses del exmandatario de volver a candidatear a la presidencia. A ocho días de la extrema medida de presión decenas de vehículos están parados en carreteras, hubo tres muertos y los daños económicos crecen a diario. El vicepresidente David Choquehuanca convocó y lideró las negociaciones con Rodríguez y el resto de autoridades y bancadas del Legislativo, que acabó con un acuerdo para formar una comisión bicamaral encargada de concertar una ley de elecciones judiciales a la brevedad posible. Los bloqueos exigen la renuncia de los magistrados prorrogados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, elecciones judiciales y defienden el derecho de volver a candidatear de Morales, pese a un fallo constitucional que le cierra esa posibilidad.