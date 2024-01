Sharon Stone contó insólitos detalles de sus experiencias con las aplicaciones de citas





29/01/2024 - 20:19:48

Sharon Stone, la reconocida actriz de 65 años, compartió sus diversas experiencias navegando en el mundo de las citas en línea. En una entrevista con el periódico británico The Times, la protagonista de Bajos Instintos detalló cómo en su búsqueda del amor, se ha encontrado con situaciones tanto cómicas como preocupantes, incluido un encuentro con un hombre que resultó ser un delincuente convicto y otro que estaba notablemente afectado por su adicción a las drogas. Sobre el primero, Stone no dio muchos detalles, pero sobre el adicto, la actriz dijo que se veía como “un heroinómano que claramente lleva 20.000 inyecciones de heroína más que en la foto que me envió”. Al parecer, el hombre era lo suficientemente atractivo (antes de las drogas) para que Sharon aceptara una cita con él. Se vieron en el jardín del hotel Bel-Air y la actual apariencia del sujeto hizo que Sharon se sintiera incómoda prácticamente desde el primer segundo. No obstante, Stone decidió darle una oportunidad, pero al momento en el que el camarero les ofreció algo de beber, la actriz se dio cuenta que no había sido una buena idea ir a aquella cita. “Le digo al camarero: ‘Tomaré un vaso de agua’. Él tenía un cóctel: absenta o algo así. Y le dije: ‘Lo siento, no puedo quedarme’”, reveló Sharon, quien salió de inmediato del lujoso hotel. Sharon compartió que muchas veces terminó siendo la terapeuta de las citas que conseguía a través de las aplicaciones. Si bien ese no era el punto de haberse hecho una cuenta en Bumble, la actriz compartió que fue gratificante ayudar a estas personas a superar momentos complicados de su pasado y/o su presente. “(Conocí a un hombre) cuya mujer le dijo que quería el divorcio y tenían dos hijos pequeños. Le costaba asimilarlo. Y (el otro) había roto con su novia. Se había quedado embarazada y, en vez de casarse, abortó... Él seguía muy enamorado de ella y yo le ayudé a procesarlo. Fue muy gratificante para los dos. No sé cómo explicarlo”. A diferencia de otras celebridades, Sharon no tiene intenciones de ocultar su identidad en estas aplicaciones, de hecho, Bumble le bloqueó la cuenta asumiendo que se trataba de un ladrón de identidades. Ante esto, Stone publicó un tuit donde le pedía a la app que “no fuera excluyente con ella” y que la dejara ser “parte de la colmena”. Stone aseguró que no está en busca de nada en particular, reiterando que, generalmente, las cosas se dan de manera natural sin que uno llegue a darse cuenta. No obstante, sí ha tenido cuidado de no involucrar a sus parejas con sus hijos a menos que se trate de algo muy serio (lo cual no ha pasado). La también pintora y escritora compartió que su forma de lidiar con esto es limitarse a ver a su potencial pareja únicamente en sus países de origen cuando está de visita. En caso de que acepten pasear por Estados Unidos, la actriz continúa analizando las actitudes del pretendiente, quienes para este punto, terminan por decepcionarla, mucho antes de que sus hijos siquiera se enteren de la relación. Durante la entrevista, Stone también recordó sus años de infancia, mismos en los que fue reconocida como una niña superdotada. Lamentablemente, esto no evito que una compañera de escuela que la renombrada actriz describe como “la más popular de la clase”, la abofeteara en frente de toda la clase. El incidente pasó cuando Sharon tenía tan sólo cinco años, pero es algo que hasta el día de hoy la persigue. “Todavía me duele. Podría echarme a llorar ahora mismo. Convertirme en estrella de cine no hizo que me doliera menos. Y ser guapa no hizo que doliera menos. Sigo siendo la chica frágil a la que abofeteó en la cara, que arrastra eso como una inseguridad en mi vida y va a las fiestas y piensa que no le voy a gustar a la gente. Por eso no me gusta ir a ninguna parte. Por eso soy tan tímida”.