El MAS anuncia que si legisladores llegan a un acuerdo levantarán los bloqueos





29/01/2024 - 20:06:08

La Razón.- La Dirección Nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) anunció este lunes que si las fuerzas políticas del legislativo llegan a un acuerdo en la reunión que convocó el vicepresidente David Choquehuanca para resolver la convocatoria para las elecciones judiciales “levantarán los bloqueos”, caso contario anunciaron la radicalización de las medias. “Si hoy día nuestros asambleístas, diputados y senadores, toman una decisión de sacar una convocatoria bajo una ley. Estoy seguro que en horas de la tarde se desbloquea todo, pero si al Gobierno no le da la gana y va a seguir ampliando, queriendo buscar cansancio, se va a agudizar más. Creo que los compañeros de la ciudad tienen que tomar sus previsiones porque esto puedo dudar días, semanas e inclusive meses”, dijo el vicepresidente del MAS, Gerardo García. A las 15.00 de este lunes, los representantes de las tres fuerzas políticas llegaron hasta la Vicepresidencia del Estado para iniciar el diálogo convocado por Choquehuanca sobre la situación de las elecciones judiciales. Al encuentro por el MAS llegaron el senador Hilarión Mamani y el diputado Jerges Mercado; por Comunidad Ciudadana (CC), el senador Guillermo Silvestre Seoane y el diputado Enrique Urquidi; por Creemos participan el senador Henry Montero y los diputados Oscar Michel y Leonardo Ayala. Además, llegaron los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, Andrónico Rodríguez e Israel Huaytari, respectivamente. García indicó que el bloque de caminos no es político, más por el contrario es un movimiento social que pide que se respete la ley y la Constitución Política del Estado (CPE). “El Gobierno ha creído que este (movimiento) no tenía fuerza, que son unos cuantos locos, pero esto se va a ir masificando, porque la molestia no solo es del MAS. En cuanto se convoque y haya una ley estoy seguro que todos los hermanos van a levantar sus movilizaciones”, reiteró. El dirigente del MAS, al igual que Evo Morales, indicó que la prórroga de los magistrados obedece a que el Gobierno busca el control absoluto de la Justicia para tapar el negociado del litio, por lo que asumirán defensa en las riquezas del país.