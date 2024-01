Vuelos solidarios de BoA trasportan más de 178 toneladas de productos perecederos y farmacéuticos





29/01/2024 - 19:59:04

Los vuelos solidarios de la estatal Boliviana de Aviación (BoA) transportaron por todo el país más de 178 toneladas (t) de productos perecederos y farmacéuticos que se vieron perjudicados en su traslado por los bloqueos, instigados por Evo Morales, informó el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño. “Hemos transportado más de 178 toneladas entre productos perecederos, farmacéuticos y carga general. Los vuelos solidarios no reemplazan el transporte terrestre; sin embargo, estamos beneficiando a la mayor cantidad de personas afectadas por los bloqueos del ala evista”, publicó la autoridad en sus redes sociales. Según el ministro, en cinco días, es decir desde el martes 23 hasta el sábado 27 de enero, 48 vuelos solidarios de BoA lograron trasladar a más de 7.000 pasajeros en las rutas del eje troncal: Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. “Apelamos al lado humano del compañero Evo Morales y le pedimos reflexionar (sobre los bloqueos) ya que no solo trata de daños económicos al Estado, sino también de pérdidas humanas y sufrimiento de las y los bolivianos varados en las carreteras a causa de sus intereses personales”, exhortó. Sectores afines a Morales cumplen este lunes ocho días de bloqueo de caminos en demanda a las elecciones judiciales, cuya competencia es del Legislativo y no del Ejecutivo, y la habilitación a una nueva candidatura del dirigente cocalero a las presidenciales. Según los reportes oficiales, hay 25 puntos de bloqueo, de los cuales 22 están en Cochabamba, 1 en Santa Cruz, 1 en Oruro y 1 en Potosí. En el corazón de Bolivia, la medida es efectuada en puntos estratégicos y no en todo el departamento. El presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y vicepresidente, David Choquehuanca, convocó a un diálogo a los presidentes de las cámaras de Senadores y de Diputados y a los representantes de las tres fuerzas políticas para este lunes a las 15h00 con el fin de encontrar una salida a las elecciones judiciales que debían realizarse en 2023.