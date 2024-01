Economía afirma que bancos tienen $us 234 millones y les pide canalizarlos a los usuarios de forma ágil





29/01/2024 - 19:42:31

El sistema financiero cuenta en sus bóvedas con $us 234 millones, por lo que se les solicitó que lo canalicen de forma ágil, oportuna y prolija a los usuarios para evitar especulaciones, informó el ministro de Economía y Fianzas Públicas, Marcelo Montenegro. “Lo que nosotros hemos hablado con Asoban (Asociación de Bancos Privados de Bolivia) es que tienen en sus bóvedas 234 millones de dólares de efectivo, entonces, hemos sido claros (al decirles) en que tienen que agilizar y entregar estos recursos de una manera oportuna y más prolija para no generar especulación”, explicó en una entrevista en el programa Poder Medios y Miedos. El indicador, informó, es resultado de “información agregada que pasa por cuentas del Banco Central de Bolivia”. En los primeres meses de 2023 se dio una alta demanda de dólares, que fue enfrentada con acciones como la venta directa de la moneda estadounidense por el Banco Central de Bolivia (BCB). Montenegro advirtió que el bloqueo de seguidores de Evo Morales, que empezó el pasado lunes, podría generar especulación sobre el tipo de cambio de la divisa norteamericana. “Nosotros hemos hablado con Asoban, y seguimos hablando con empresarios para hacerles entender que el momento más complicado y difícil fue entre abril y mayo (de 2023), donde disminuyeron los recursos que tenían los bancos en moneda extranjera”, afirmó. De acuerdo con Montenegro, los bancos están entregando los dólares al público, pero “seguramente hay un racionamiento, que ellos han impuesto, porque tienen sus políticas de generar recursos que van ahorrando para entregárselos a los depositantes o sus clientes de manera espaciada en el tiempo por algún miedo o rumor”. “Nosotros hemos instado a Asaban que teniendo esos millones puedan hacer una devolución más rápida y más amplia a los usuarios del sistema financiero”, indicó. ABI