Maluma tiró la casa por la ventana para celebrar su cumpleaños número 30





29/01/2024 - 16:35:43

Con bombo y platillo, Maluma celebró que, el 28 de enero, llegó los 30 años de vida. El representante de música urbana no reparó el gastos y realizó una lujosa fiesta a la que, según menciona el diario local, El Colombiano, asistieron 240 personas entre las que se encontraban Pepe Bueno, Luisa Fernanda W,, Pipe Peláez, J Balvin; Alex & Fido y The Rude Boyz, entre muchos otros. "Sabía que los 30 iban a ser una chimba pero no tanto", escribió Maluma en su cuenta de Instagram. "¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!". El evento se llevó a cabo en el Jardín Botánico de Medellín y la comida estuvo a cargo de Sushi Light. El famoso portó dos atuendos a lo largo de la noche. Primero vistió un esmoquín negro y, posteriormente, un traje blanco conformado por chaleco y pantalón. El famoso dio a conocer que momentos previos a la fiesta y hasta el final del festejo, estuvo acompañado de su novia Susana Gómez, quien usó un vestido largo en color dorado con zapatos de tacón a juego. Incluso, Juan Luis Londoño, nombre real, mostró como la madre del bebé que ambos esperan lo ayudaba a vestirse y viceversa. El grupo Niche estuvo a cargo de amenizar la fiesta y el reguetonero no dudó en unirse a ellos, en el escenario, para cantar un tema. Lo mismo ocurrió con Pipe Bueno. También el intérprete de "Felices los cuatro" y J Balvin unieron sus voces con el tema "Mayor que yo". Para este cumpleaños, Maluma decidió consentirse y autoregalarse un costoso reloj de oro. Entonces todo momento de mostró feliz; incluso, no dudó en bailar con Susana Gómez diversas canciones.