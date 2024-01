El Alcalde de Cochabamba advierte acto de sedición por los bloqueos en el país





29/01/2024 - 15:50:41

Erbol.- El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, advirtió como un acto de “sedición” contra el Gobierno los bloqueos en diferentes partes del país, protagonizado por organizaciones sociales afines a Evo Morales. “Yo creo que este tema ya el Gobierno tiene que tomar las acciones pertinentes porque esto ya es sedición, no es cierto, contra un Gobierno, entonces, me imagino que tomarán los recaudos necesarios para tomar previsiones que correspondan conforme a ley”, consideró. Reyes Villa reiteró que las medidas de presión, que este lunes cumplen su octavo día, ocasionan un perjuicio y pérdidas económicas a toda la población de Cochabamba, principalmente, y al resto del país que realiza diferentes actividades. “Cuánta gente parada en las terminales de buses que no pueden trasladarse de un lugar a otro con recursos económicos, esa es la gente que está sufriendo, más allá de los que están ordenando bloquear”, añadió. Horas antes, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, informó que existen 25 puntos de bloqueos en el país, de los cuales, 22 se encuentran en Cochabamba, uno en Oruro, otro en Potosí y uno Santa Cruz. La medida de presión del ala “evista” del MAS busca la renuncia de los magistrados del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ya que prorrogaron su mandato.