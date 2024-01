Matt Damon y Ben Affleck se reúnen para Animals, el nuevo thriller de Netflix





29/01/2024 - 15:23:26

Tras el éxito de Air: La historia detrás del logo (Air, 2023), Matt Damon y Ben Affleck volverán a compartir set, esta vez, para un nuevo thriller criminal que tiene previsto ser lanzado a través de Netflix. Según informa Deadline, el proyecto titulado Animals, será protagonizado por Damon y dirigido por Affleck. Aunque los detalles de la trama todavía son imprecisos, diversas fuentes aseguran que la película giraría en torno a un secuestro. El libreto fue escrito por Connor McIntyre (The Itch), mientras que la producción también estará a cargo de Affleck, Damon y Dani Bernfeld. The Hollywood Reporter, por su parte, adelanta que, si todas las “piezas encajan”, la producción comenzará a rodarse en Los Ángeles durante el mes de marzo. Cabe mencionar que Matt Damon y Ben Affleck tienen una larga historia de trabajo juntos y una historia aún más larga como amigos, habiéndose conocido cuando tenían 10 y 8 años, respectivamente. En la adolescencia, empezaron a dar sus primeros pasos en la actuación colaborando en múltiples proyectos, e incluso, haciendo cameos detrás de las actuaciones principales del otro. Finalmente, la carrera de ambos despegó en 1997, cuando el dúo coescribió En busca del destino (Good Will Hunting), película que les hizo ganar un premio Oscar por su libreto. A pesar de ello, Ben Affleck dirigió a su colega por primera vez en Air: La historia detrás del logo el año pasado, siendo Animals la segunda experiencia similar luego de escribir, producir y compartir pantalla durante décadas.