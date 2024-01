Papa: bendición de homosexuales quiere incluir, no dividir





29/01/2024 - 15:15:20

DW.- El papa Francisco aseguró que a pesar de las protestas en contra de la reciente aprobación de la bendición a las parejas homosexuales o en situación de irregularidad para la Iglesia lo que pretende el Vaticano es promover la inclusión. "El Evangelio es santificar a todos. Eso sí, siempre que haya buena voluntad", dijo en una entrevista publicada este lunes por el diario italiano La Stampa sobre la declaración Fiducia Supplicans, que autoriza la bendición de parejas homosexuales o divorciados vueltos a casar. "Todos somos pecadores. ¿Por qué entonces hacer una lista de pecadores que pueden entrar en la Iglesia y una lista de pecadores que no pueden estar en la Iglesia?", expresó el sumo pontífice. Además, sostuvo que "quienes protestan con vehemencia pertenecen a pequeños grupos ideológicos" y que los africanos son "un caso aparte", ya que "para ellos la homosexualidad es algo ‘malo' desde el punto de vista cultural". "Confío en que poco a poco todos se tranquilicen con el espíritu de la declaración" que "tiene como objetivo incluir, no dividir", sentenció Francisco.