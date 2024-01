Bebé con dengue fallece en carretera bloqueada de Cochabamba





29/01/2024 - 14:56:39

La madrugada de este lunes se registró el deceso de un bebé de nueve meses que padecía de dengue y falleció en la carretera cuando era evacuado desde Villa Tunari hasta el Hospital del Niño "Manuel Ascencio Villarroel" en Cochabamba. El menor no logró llegar a tiempo al hospital a consecuencia de los bloqueos, convirtiéndose en la tercera víctima fatal, por las medidas de presión protagonizadas por dirigentes afines a Evo Morales. "Es un caso de dengue grave, con choque séptico, lastimosamente falleció en el traslado”, informó el director del Hospital del Niño, Raúl Copana, en entrevista con Red Uno. Según información preliminar, la ambulancia demoró cinco horas, cuando el recorrido debía ser de tres, pese a que su cuadro médico especificaba un caso de "dengue grave", los puntos de bloqueo impidieron el pronto auxilio al infante. "Se presume que el paciente falleció durante su traslado", añadió Copana. Este lunes se cumplen ocho días de la medida extrema con 25 puntos intransitables, 22 de ellos en rutas estratégicas de Cochabamba. Durante los bloqueos, otras dos personas perdieron la vida, un transportista identificado como René P. R. (57 años), quien aparentemente sufrió un infarto agudo de miocardio y no pudo ser auxiliado por los bloqueos en Cochabamba. Otra de las víctimas es una mujer de la tercera edad, quien tenía problemas de presión arterial y falleció mientras esperaba que habiliten la salida de buses desde La Paz hasta Santa Cruz. Además que, en Potosí, el segundo Mayor del Ayllu Chullpa, René Rasguido Jachacollo, perdió tres dedos de la mano por la mala manipulación de dinamita en un punto de bloqueo, instruido por sectores afines a Morales. Los movilizados rechazan la prórroga de mandato de los magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y defienden una nueva candidatura de Morales, frente a una sentencia constitucional que declara que la repostulación indefinida no es un derecho humano. ABI