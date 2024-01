Vuelven los vampiros y el romance: La serie adolescente favorita de los 90 se prepara para su regreso





29/01/2024 - 14:25:14

Infobae.- La icónica serie de televisión Buffy la cazavampiros (Buffy the Vampire Slayer) podría volver a la pantalla con una nueva versión, según lo ha sugerido Dolly Parton al confirmar que el proyecto de reinicio de la emblemática comedia sobrenatural aún está en desarrollo. Mientras Parton es ampliamente reconocida por su carrera en la música country, pocos saben que tuvo un papel crucial como productora no acreditada tanto del film de 1992 como del programa de los años 90 que protagonizó Sarah Michelle Gellar. La empresa de producción de la artista musical, Sandollar Productions, que cofundó junto a su exgerente Sandy Gallin, coprodujo las siete temporadas a través de su división de producción televisiva Sandollar Television, así como el spin-off Angel, con David Boreanaz como protagonista. A pesar de centrarse en nuevos proyectos, Dolly ha mantenido un vínculo con la ficción juvenil, y ahora expresa interés en su renacimiento y la posibilidad de actualizarla para las audiencias de la generación Z. Dolly Parton compartió con el portal Business Insider que el proyecto de reboot todavía está siendo considerado, destacando un esfuerzo colectivo hacia su materialización, aunque no especificó los actores involucrados en las discusiones. “Todavía están trabajando en ello”, afirmó la estrella de 78 años. “Están pensando en recuperarlo y renovarlo”. La actriz Sarah Michelle Gellar, quien dio vida a Buffy Summers, el personaje central, expresó en una entrevista anterior su sorpresa y admiración al descubrir que Dolly Parton estaba detrás del proyecto. Gellar destacó sentirse honrada al saber que Parton reconocía su trabajo, afirmando que “Dolly Parton sabe quién soy y piensa que soy buena”. Esto subraya el impacto que la serie tuvo no solo en los espectadores, sino también entre quienes colaboraron en ella.

Sin embargo, Gellar señaló previamente que no participaría en un reinicio de la historia, alegando que siente que ya no es adecuado para ella retomar dicho papel. Pese a sus declaraciones, no ha disminuido el interés en la posible revitalización del proyecto, a pesar de las controversias que han surgido en torno a Whedon, el creador de la serie, quien ha sido acusado por múltiples colaboradores, incluida Charisma Carpenter, de conducta “abusiva” y “poco profesional”. La serie juvenil que marcó una época Buffy la cazavampiros marcó un hito en la cultura pop de finales de los años 90 e inicios del 2000, y sigue presente en la memoria de sus seguidores. Creada por Joss Whedon y emitida originalmente desde 1997 hasta 2003, la producción estadounidense narra la historia de Buffy Summers, interpretada por Sarah Michelle Gellar, una joven que asume el destino de luchar contra vampiros, demonios y otras fuerzas oscuras. Ambientada principalmente en la ficticia ciudad de Sunnydale, California, la historia se destaca por combinar elementos de horror, acción, drama y comedia. A lo largo de sus siete temporadas, no solo se centró en la acción y la lucha contra el mal, sino también en las relaciones personales, el crecimiento de los personajes y temas relevantes como el amor, la amistad y la responsabilidad. Además de Gellar, el elenco incluyó a Alyson Hannigan, Nicholas Brendon, Anthony Head, James Marsters, Emma Caulfield, y Charisma Carpenter, entre otros. En su momento, fue valorada por la crítica por su guion innovador, personajes complejos y por abordar temas sociales con sensibilidad.