El módulo japonés SLIM recibe energía solar y reanuda su operación en la Luna





29/01/2024 - 14:19:22

SLIM, el módulo de investigación lunar japonés ha comenzado a funcionar nuevamente después de haber experimentado un corte de energía luego de aterrizar con éxito en la luna, anunció este lunes la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón. Los paneles solares incorporados del módulo han reanudado sus operaciones luego de que no pudieron generar energía debido a que no estaban orientados hacia el sol correctamente. Según JAXA, la comunicación entre SLIM y la Tierra se estableció alrededor de las 23:00 horas de ayer domingo y la sonda comenzó a tomar fotografías de las rocas circundantes con éxito. El trabajo es analizar su composición con el objetivo de producir resultados que ayuden a dilucidar el origen de la luna. SLIM alunizó el 20 de enero, convirtiendo a Japón en el quinto país en lograr la hazaña después de la ex Unión Soviética, Estados Unidos, China e India. La nave aterrizó en un sitio alrededor del cráter Shioli en una región de baja altitud conocida como el «Mar de Néctar», marcando un hito sin precedentes en la precisión del alunizaje de menos de 10 metros, posiblemente alrededor de 3 a 4 metros, del lugar establecido. (RI/IP/)