Mypes de La Paz pierden más de Bs 1 millón por día de bloqueo: Se declaran en emergencia





29/01/2024 - 14:02:41

Las micro y pequeñas empresas de La Paz reportan más de Bs 1 millón de pérdidas económicas por día de bloqueo instigados por Evo Morales, por lo que se declararon en emergencia e instaron a los legisladores al diálogo previsto para este lunes. En conferencia de prensa, la presidenta de la Federación de Micro y Pequeños Empresarios (Fedemype) de La Paz, Cintya Magueño, informó que enero es la época de “alta demanda” para este sector productivo; sin embargo, se ve afectado por los bloqueos de caminos. Los rubros de cuero y confección de prendas, por ejemplo, en esta época del año envían calzados, ropa deportiva, uniformes, distintivos y otros productos para el inicio del año escolar y Carnaval, desde La Paz al oriente del país, a través de contratos. “Los contratos que se tenían que entregar ya a diferentes instituciones educativas no se ha cumplido, porque la materia prima no ha llegado. Hay incumplimiento de contratos también para diferentes instituciones”, lamentó. Muchos proveedores paceños se encuentran varados en las terminales con su mercadería, porque no lograron llegar a su destino a consecuencia de los bloqueos de caminos. “Todo esto nos ha ocasionado una pérdida de más de un millón de bolivianos, por día de bloqueo”, dijo. Magueño indicó que los micro y pequeños empresarios de La Paz “tenían la esperanza” de que, “por conciencia” el fin de semana pasado se dicte un cuarto intermedio al bloqueo; sin embargo, eso no fue posible, por lo que se declararon en emergencia y exhortan al diálogo previsto para este lunes. “Tenemos (que pagar nuestros créditos a los) bancos, ya es fin de mes. Teníamos las esperanzas de entregar todos los contratos, de recuperar el dinero, pero ahora otra vez no vamos a poder cumplir con la banca por la mora, porque no hay el dinero, es más estamos en pérdidas”, lamentó. Sectores afines a Evo Morales cumplen este lunes ocho días de bloqueo de caminos en demanda a las elecciones judiciales, cuya competencia es del Legislativo y no del Ejecutivo, y la habilitación a una nueva candidatura del dirigente cocalero a las presidenciales. Según los reportes oficiales, hay 25 puntos de bloqueo, de los cuales 22 están en Cochabamba, 1 en Santa Cruz, 1 en Oruro y 1 en Potosí. En el corazón de Bolivia, la medida es efectuada en puntos estratégicos, no en todo el departamento. El presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y vicepresidente, David Choquehuanca, convocó a un diálogo a los presidentes de las cámaras de Senadores y de Diputados y a los representantes de las tres fuerzas políticas para este lunes a las 15h00 con el fin de encontrar una salida a las elecciones judiciales que debían realizarse en 2023.