Evo advierte que el Gobierno quiere controlar la justicia para cubrir corrupción y negocios del litio





29/01/2024 - 07:19:37

Los Tiempos.- El expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, advirtió este domingo que el Gobierno quiere controlar el Órgano Judicial y a los Magistrados prorrogados para cubrir los hechos de corrupción que se generaron en su mandato y los grandes negociados por el litio que él denunció. "Aquí por debajo no se está tomando en cuenta algo, quiero advertir al pueblo boliviano, está el tema del litio. El Gobierno debe rezar para que no se hable del litio, cada mañana debe orar para que el pueblo no se dé cuenta (...) Hay otros intereses, mucho más grandes que los negociados entre dos Magistrados con el Ministro de Justicia", afirmó el exmandatario en su programa dominical en Kawsachun Coca. Durante su entrevista hizo un repaso de las movilizaciones que se registran en el país desde el lunes, cuando el Pacto de Unidad 'evista' inició el bloqueo de carreteras exigiendo la renuncia de los Magistrados y que se lleven a cabo las elecciones judiciales. En ese sentido, el exmandatario dijo que exigirá que se levante la reserva de los contratos sobre seis convenios firmados para industrializar el litio en el Salar de Uyuni. Recordó que cuando aún tenia comunicación con Arce solicitó que los expertos expliquen a las Seis Federaciones del Trópico los proyectos, pero no hubo respuesta. "Me llama la atención los convenios de extracción de litio. Cuando teníamos contacto con Lucho le dije que envíe a los expertos para que me expliquen, pero nada, nada. La tarea del gobierno es informar, socializar", manifestó. Dijo que el último convenio que firmó el Ejecutivo fue en enero de este año con una empresa china para la construcción de una plata piloto para producir 1.000 toneladas de litio con una inversión de $us100 millones, aparte de los otros cinco convenios que se suscribieron anteriormente. A la vez, cuestionó que la Fiscalía haya cerrado la investigación contra el hijo del mandatario. El 20 de enero, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa China CATL BRUNP & CMOC (CBC) firmaron un convenio para instalar dos complejos industriales para la explotación e industrialización del litio en los salares de Uyuni, Potosí, y Coipasa, Oruro. Recordó que, durante su gobierno se gastaron $us 20 millones en la primera planta piloto para procesar 1.000 toneladas de carbonato de litio, apenas funcionó con el 60% de su capacidad instalada generando un ingreso de Bs 550 millones. "Ya hay una planta piloto y no están explotando al cien por ciento y hay una planta que se ha terminado para procesar 15.000 toneladas por año. Entonces ¿para qué necesitamos otra planta piloto con 100 millones de dólares?, objetó. Judiciales Por otra parte, Morales pidió nuevamente a la Asamblea Legislativa trabajar por tiempo y materia para reencaminar las elecciones judiciales, consideró que en 90 días se puede desarrollar todo el proceso de preselección. Espera que en la reunión del lunes se llegue a un acuerdo. "Si hubiera voluntad política del Gobierno en 90 días se puede garantizar la realización de las Elecciones Judiciales. Esperamos que, desde mañana, por tiempo y materia, puedan tratar la ley de convocatoria y resuelto el problema", dijo el exmandatario.