Lima advierte que mega coalición entre Mesa, Morales y Camacho busca cuoteo del Organo Judicial





29/01/2024 - 07:01:28

El acuerdo entre las bancadas de Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho y Evo Morales busca consolidar un cuoteó en el Órgano Judicial advirtió este domingo el ministro de Justicia, Iván Lima. “Los senadores del evismo, junto a los de Camacho y Mesa firmaron un documento donde Evo quiere cuotearse el Órgano Judicial, romper las reglas de la democracia, la preselección, el examen de méritos. Hay jueces que quieren servir al país", manifestó la autoridad en entrevista con Bolivia Tv. Explicó que el proyecto de Ley 144 no contempla exámenes ni entrevistas a los candidatos. Además, que, se prevé que el voto sea en un solo bloque para todos los candidatos, lo que sería una regla clásica de cuoteo político. “Ellos se dan 40 días porque no van a tomar exámenes, no van a hacer entrevistas, van a hacer un cuoteó básicamente”, advirtió. El Gobierno del presidente Luis Arce – afirmó Lima – quiere elecciones judiciales transparentes, idóneas y en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE) y “lo más pronto posible”. Según el proyecto de Ley 144 en su artículo 31 asigna 30 puntos a la experiencia profesional a todo candidato que acredite ocho años de ejercicio profesional sin evaluar su condición meritocrática. Asimismo, observó que tampoco se consideran los trabajos de investigación y nivel académico de doctorado y todos los que lleguen a 65 puntos pasarán a una votación en el Legislativo. Remarcó que la preselección de los postulantes debe realizarse por 2/3 de voto, así como los que establece la Constitución. “Se dijo que el Tribunal Constitucional bloqueó el trabajo de la Asamblea, pero eso es falso. La Constitución Política del Estado señala que la Asamblea debe preseleccionar con los 2/3 de sus votos. No se puede hacer un proceso violando la regla constitucional de los 2/3”, remarcó. El vicepresidente David Choquehuanca convocó a un diálogo “genuino” legislativo para mañana lunes, a las 15h00, para encontrar una salida a las elecciones judiciales que debían realizarse en 2023.