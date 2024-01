Gobierno: Bloqueos con intereses políticos dejan pérdidas económicas que superan los $us 800 millones





29/01/2024 - 06:56:17

En una semana, los bloqueos de caminos “con intereses políticos”, que llevan adelante seguidores de Evo Morales, dejan al país pérdidas económicas que superan los $us 800 millones, según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza, dijo esta cartera de Estado estima una pérdida de alrededor de $us 128 millones por día en la economía nacional a consecuencia de los bloqueos. “Es una medida que sin duda tiene consecuencias económicas en el país y de hecho la población los transportistas, los productores están rechazando este tipo de medidas que genera este terrible perjuicio a la economía del país”, manifestó. Según el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, hasta este domingo se identificó 25 puntos de bloqueos, de los cuales la mayoría está en Cochabamba (22), con el acarreo de pobladores bajo amenazas. “Si bien la mayoría de los bloqueos se están concentrando en Cochabamba, no olvidemos que este es un departamento que integra al país, que justamente es la ruta que permite la exportación de diferentes productos que están paralizados en las carreteras”, señaló Apaza. El titular de viceministro de Pensiones y Servicios Financieros recordó que en 2023, Bolivia logró posicionarse como la tercera economía con mejor crecimiento de la región al alcanzar al tercer trimestre una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2,3%, detrás de Paraguay y Brasil. Asimismo, el país cerró el 2023 con la tasa de inflación controlada del 2% “y sin duda estas medidas (los bloqueos) no ayudan a fortalecer, a mantener la estabilidad económica”, señaló Apaza. En ese sentido, lamentó que a causa de los bloqueos políticos se incrementen los precios de algunos productos básicos para la canasta familiar, como la carne de pollo, principalmente, en el occidente del país, como es La Paz, El Alto y Oruro. “También hemos visto algunos casos de especulación de algunos productos, que sin duda alguna nunca van a falta, pero lo importante es de que se hagan los controles necesarios ya que es importante mantener la estabilidad de precios”, sostuvo. Desde el lunes 22 hasta este domingo 28 de enero, se cumplen siete días de bloqueo de caminos, principalmente en el departamento de Cochabamba, por parte de sectores a afines a Evo Morales. Con esta extrema medida, ese sector defiende una nueva candidatura de Morales a la presidencia y exige la renuncia de las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), prorrogadas en su mandato ante la falta de elección de sus reemplazantes, labor que debió cumplir la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Varios sectores rechazaron la medida y demandaron al sector movilizado llevar la protesta a la Asamblea Legislativa para que agilice el tratamiento del proyecto de ley para llevar a cabo las elecciones judiciales.