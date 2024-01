IA y automóvil: Cuando los coches aprenden a pensar y a recargarse solos





28/01/2024 - 11:13:19

DW.- Esta nueva revolución industrial no sólo incluye a los fabricantes de automóviles, explica a DW Frank Schwope, profesor de economía del automóvil en la Fachhochschule des Mittelstands de Hannover: "El aumento de la demanda de tecnologías de sensores, soluciones de software y nuevos materiales obliga a los proveedores a adaptarse. La estrecha colaboración dentro de toda la industria es crucial para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la IA y evitar quedarse atrás". "Todas las empresas se ven afectadas", confirma Michael Nolting. Es profesor honorario de la Universidad de Hannover y autor del libro Artificial Intelligence in the Automotive Industry. "La IA ayuda a automatizar procesos y a aumentar la eficiencia", responde a nuestra pregunta. En su libro describe cómo cambiará de este modo la industria del automóvil. El empuje viene de Lejano Oriente Los desarrolladores y fabricantes de automóviles chinos lideran este proceso. Como BYD Auto, por ejemplo: la empresa se fundó en 2003 como filial de BYD, una compañía de alta tecnología fundada en 1995 como fabricante de baterías recargables. Según BYD (siglas de Build Your Dream) lleva diez años liderando las ventas de turismos con tecnología de propulsión alternativa en China. "La inteligencia integrada marcará el rumbo de la inteligencia de los vehículos en el futuro y acelerará la transformación de la industria automovilística", declaró Wang Chuanfu, CEO de BYD. XUANJI AI Large Model en una inteligencia artificial para vehículos y la primera aplicación de IA en todas las áreas del vehículo. El modelo, según BYD, con la mayor base de datos del sector, el mayor número de muestras y una gran potencia de cálculo, que cubre más de 300 escenarios de vehículos y proporciona al sistema integrado de inteligencia para vehículos la capacidad de adaptarse continuamente. Se perderán y se ganarán puestos de trabajo El autor Michael Nolting también considera que la conexión en red y el procesamiento rápido de datos son los elementos clave en el desarrollo del transporte individual. Nolting está seguro de que la precisión de las redes neuronales aumentará. Es sólo cuestión de potencia de cálculo disponible. Frank Schwope insiste en la inevitabilidad de la nueva tecnología. Piensa que "los empleos del futuro utilizarán la IA. Es la única forma de seguir siendo competitivos". Por ello, considera la IA como un gran salto: "Quien no se incorpore, lo tendrá difícil". El Fondo Monetario Internacional (FMI) también habla menos de la amenaza de pérdida de puestos de trabajo y más del cambio en el mundo laboral en general. Según el FMI, la IA tendrá "consecuencias de gran alcance para los empleos y los salarios". En las economías desarrolladas, podría afectar a cerca del 60% de los puestos de trabajo. Pronto podrá charlar con su auto Volkswagen está integrando el popular chatbot ChatGPT en sus vehículos y aspira a ser el primer gran fabricante en instalar el asistente de voz IDA en vehículos fabricados en serie, a partir del segundo trimestre de 2024. Bosch y VW, por ejemplo, ya permiten que los coches eléctricos se dirijan automáticamente a una estación de carga y recarguen sus baterías. Los vehículos buscan de forma autónoma una plaza libre en el aparcamiento. Allí, un brazo robótico enchufa y desenchufa el cable de carga. La carga sin conductor se está probando en el aparcamiento de desarrollo de Bosch en Ludwigsburg.