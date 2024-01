Histórico antecedente en el fútbol: Un partido se volverá a jugar por un error del VAR





28/01/2024 - 10:21:08

Infobae.- La Federación de Fútbol de Bélgica tomó una decisión histórica y que podría sentar un importante precedente. Impuso la repetición de un encuentro entre el Anderlecht y el Genk, perteneciente a la liga de Primera División del país, celebrado el pasado 23 de diciembre. Esta medida se tomó para corregir un error en la aplicación del reglamento involucrando al árbitro Nathan Verboomen y al sistema de asistencia de videoarbitraje (VAR), lo que resultó en la anulación de un gol válido para el Genk, cayendo derrotado por 2-1. El error central ocurrió durante el minuto 22 y cuando el marcador estaba 0-0. Bryan Heynen, jugador del Genk, ejecutó un penal que terminó en gol, pero fue invalidado por el juez principal Verboomen debido a una supuesta invasión de área de Yira Sor, del mismo equipo, sin reconocer que un jugador del Anderlecht, Yari Verschaeren, había incurrido en la misma falta. Según el reglamento, esta situación debía haber resultado en la repetición de la pena máxima. La decisión inicial de no repetir el partido fue revocada tras la apelación del Genk, dando lugar a la inusual determinación de jugar nuevamente el partido desde el momento del incidente del penalti. “El Consejo Disciplinario del Fútbol Profesional ha decidido que el partido Anderlecht - KRC Genk de finales del año pasado debe repetirse. El Consejo de Disciplina inicialmente se declaró competente para pronunciarse sobre este caso. Esto anuló la decisión anterior del Departamento de Árbitros Profesionales de no repetir el partido. El Consejo siguió entonces el argumento del KRC Genk de que la dirección del partido aplicó incorrectamente las normas en la fase de penalización en cuestión. El KRC Genk espera que pronto se encuentre una fecha para volver a jugar el partido”, indicó el conjunto azul y blanco en su página web acerca del polémico duelo. Sin dudas que es una decisión inédita, porque las Reglas de Juego –en la Regla 5.2– y el protocolo del VAR dejan en claro que el árbitro tomará sus decisión según su criterio vinculado al reglamento y al espíritu mismo del fútbol. Esas determinaciones se basarán en la opinión del juez, que tiene poder discrecional para decidir las medidas disciplinarias siempre que estén en el marco de las Reglas de Juego. Las decisiones arbitrales sobre hechos y acciones sucedidos durante el partido, incluyendo dar por válido un gol o el resultado del partido, son irrevocables. Ese accionar del juez principal y del resto de la terna deberá respetarse en todo momento, siempre que estén en el marco del espíritu del juego.

Te puede interesar: La Federación denuncia ante la Guardia Civil las filtraciones de los audios del VAR del Real Madrid - Almería Hay que tener en cuenta que inicialmente, el 8 de enero, la Dirección de Árbitros de la Federación argumentó que el error corresponde a una “apreciación de un hecho del juego” y no a una “aplicación incorrecta de las reglas del juego”, pero según reportó la agencia de noticias Belga, la impugnación por parte del Genk revirtió esta decisión. Desde el Anderlecht se indicó que están evaluando la posibilidad de presentar una nueva apelación ante entidades superiores, según informes recogidos por el periódico Le Soir. El Genk ha manifestado a través de un comunicado su conformidad con la decisión del comité disciplinario y espera que se establezca una nueva fecha para la repetición del partido. Este caso subraya la importancia del VAR y del reglamento en el fútbol moderno, así como las complejidades que pueden surgir en su aplicación. Vale destacar que tras 34 partidos, ambos elencos se disputan mano a mano el tercer puesto de la Pro League de Bélgica, competencia liderada por Brujas con 76 puntos y secundado por Antwerp (60). Anderlecht, que el domingo pasado se impuso por 1-0 en su visita a Sint-Truiden, aparece en el tercer lugar con 58 puntos. Genk, que el sábado cayó por 3-2 en su excursión a Antwerp, aparece cuarto con 56. Luego, en el quinto lugar asoma el KV Oostende con 53.