Ronaldinho sale al cruce de los críticos de Lionel Messi tras la obtención de un nuevo The Best

Infobae.- Lionel Messi sigue haciendo historia y no para de coleccionar premios. A mediados de este mes el astro argentino obtuvo por tercera vez el premio The Best, galardón que entrega la FIFA al mejor futbolista del mundo en 2023. La Pulga se impuso a Erling Haaland y Kylian Mbappé, los mismos dos jugadores a los que doblegó al recibir su octavo Balón de Oro el pasado octubre.

Esta votación contó con una particularidad y fue el empate en 48 puntos entre la Pulga y el goleador noruego, mientras que el francés sumó 35 unidades. En este punto, la FIFA informó que el argentino se quedó con el trofeo por recibir más votos de capitanes. Según el artículo 12 de las Reglas de Asignación, si al terminar los ternados quedan empatados en las generales, se desempata con el que haya logrado más votos de “cinco puntos” por haber sido “elegido entre los capitanes de la selección masculina” (13 contra 11).

Esta elección generó cierta polémica dentro del mundo del fútbol. Uno de los que se manifestó en contra fue Cristiano Ronaldo, ganador de este premio en el pasado y actual futbolista del Al Nassr de Arabia Saudita. “Estoy acostumbrado y sé cómo funcionan estas organizaciones. Para ser sincero, no vi la ceremonia de entrega de los premios The Best. Creo que, en cierto modo, estos premios están perdiendo credibilidad. Hay que analizar toda la temporada. No quiero decir que Messi no lo mereciera o Haaland o incluso Mbappé. Simplemente, ya no creo en estos premios. Y no es porque haya ganado en Globe Soccer. Pero son hechos, son números. Y los números no engañan”, lanzó sin rodeos el portugués.

Ante este escenario, uno de los encargados de defender al campeón del mundo en Qatar 2022 fue uno de sus ex socios dentro de la cancha en Barcelona: Ronaldinho. El brasileño fue consultado sobre el revuelo que se generó alrededor del premio The Best y no dudó en su respuesta: “Bueno, yo estoy siempre fuera de la polémica, ja. Pero Messi es uno de los mejores de todos los tiempos; entonces, cómo se va a discutir si es el mejor un año, dos años. El fútbol es así, cada uno piensa de una forma. Para mí continúa siendo el mejor del mundo, para mí es muy simple”.





Ronaldinho Ga�cho, desfilando hoy en el Paris Fashion Week como modelo de la marca KidSuper� 🇧🇷🔝pic.twitter.com/OZIjFkByI8 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 22, 2024

El crack brasileño viene de ser noticia hace unos días por su participación en la semana de la moda masculina en París. Una de las sorpresas fue cuando Dinho se involucró en el mundo de las pasarelas al desfilar para la marca internacional Kidsuper. El ex Barcelona y PSG dejó boquiabiertos a los espectadores que estuvieron en el tradicional evento al lucir un abrigo amplio de color beige y una franela estampada multicolor. Y como no podía ser de otra manera, su presencia en el desfile estuvo caracterizada por una sonrisa contagiosa y unos lentes claros, acompañados por su tradicional festejo cada vez que desplegaba su magia en las canchas.