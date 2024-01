Bilingües y superdotados: Las 10 estrellas más inteligentes de Hollywood





28/01/2024 - 08:31:27

Infobae.- En el frenético mundo de Hollywood, donde las luces y el glamour suelen transmitir más vanidad que intelecto, existe un grupo selecto y limitado de actores y cineastas que esconden una mente increíblemente brillante, con un coeficiente intelectual que supera la media (de 80 a 110 puntos). Y es que más allá de sus inolvidables actuaciones y apariciones en alfombras roja y ostentosos eventos, algunos se destacan por su impresionante inteligencia. Como dijo Natalie Portman: “Prefiero ser inteligente que una estrella de cine”. Muchos ídolos de la industria del entretenimiento se han forjado una notable carrera académica en las mejores universidades del mundo, dando rienda suelta a su genialidad. Parecen tenerlo todo: han conquistado los escenarios teatrales y cinematográficos, pero también las aulas universitarias. Desde el dominio de más de cinco idiomas hasta la publicación de relevantes investigaciones científicas, esta lista de celebridades está dedicada a los incrédulos, pues son la prueba viviente de que la combinación de inteligencia, belleza y talento sí es posible.

1. Natalie Portman “No me importa si la universidad arruina mi carrera”, fueron las impactantes palabras de Natalie Portman a The New York Post cuando fue cuestionada sobre sus estudios. Y es que el brillante cerebro de la actriz israelí le mereció un coeficiente intelectual de 140 y una multifacética carrera llena de éxitos por donde se la mire. A pesar de debutar en el cine a los 13 años, Portman ingresó cinco años más tarde a estudiar Psicología en la Universidad de Harvard. Se graduó en 2003, siendo la primera actriz en ganar un Oscar a la vez que sacaba adelante su licenciatura. La estrella de Closer continuó con postgrados y sus artículos de investigación han sido publicados en dos revistas científicas. Habla seis idiomas: francés, japonés, alemán, hebreo y árabe. “Prefiero ser inteligente que una estrella de cine”, dijo una vez la actriz que, sin embargo, ha logrado ganar los cuatro premios más importantes del cine por la misma película: Oscar, Globo de Oro, BAFTA y Premio del Sindicato de Actores, por El cisne negro. En definitiva, se coronó en la posición número uno de esta lista.

2. Emma Watson A lo largo de sus estudios universitarios, la icónica Hermione Granger de la saga de Harry Potter ha tenido que rechazar múltiples “ofertas increíbles” que pudieron haberle asegurado más éxitos en la actuación. Sin embargo, para la actriz de 33 años, estudiar es una prioridad y “la experiencia de la universidad es muy importante”. En 2006, obtuvo el Certificado General de Educación Secundaria con la calificación más alta. Amante del estudio “más que de cualquier otra cosa”, Emma Watson ha tenido que equilibrar su prometedora carrera como actriz y su pasión por la vida académica desde muy temprana edad. Tras concluir la secundaria, se tomó unos meses para terminar el rodaje de la última película de Harry Potter antes de ingresar a estudiar literatura inglesa en la Universidad Brown desde 2009 hasta 2014. Dueña de un coeficiente intelectual de 138, Watson es embajadora de las Naciones Unidas, creadora de una firma de moda sostenible y actualmente estudiante de un máster en escritura creativa en Oxford.

3. Quentin Tarantino Si hablamos de inteligencia en el mundo de las celebridades, hablamos de Quentin Tarantino, que posee un coeficiente intelectual superior al de Mark Zuckerberg e igual que el de Albert Einstein y Stephen Hawking: 160. Dueño de una mente increíblemente brillante, al cineasta estadounidense le corre la pasión por el séptimo arte por las venas. De pequeño, Quentin era inquieto y con poca capacidad para concentrarse, que disfrutaba jugando solo inventándose sus propias historias. Un niño que solía ver películas para adultos y que solo le tenía miedo a Bambi, pero que empezó a escribir guiones a los 14 años. Nunca terminó sus estudios porque no soportó el instituto. Trabajó en un videoclub hasta que logró el estrellato tras rodar su primera película, Reservoir Dogs. Desde entonces, ha creado clásicos como Pulp Fiction y Bastardos sin gloria. Este genio se convirtió en un icónico director, guionista, productor, actor y ganador de dos Oscar, un Globo de Oro y un BAFTA.

4. Matt Damon La estrella de Misión rescate siempre fue un alumno destacado en sus estudios académicos. Sin embargo, a la par, ya comenzaba a mostrar interés en la actuación desde la secundaria, buscando papeles en obras de teatro para obtener créditos extra. Fue en este tiempo que conoció a su mejor amigo Ben Affleck, quien se convertiría en su fiel socio hasta el día de hoy. Inmediatamente después de terminar la secundaria, Matt Damon ingresó a la Universidad de Harvard, alternando sus estudios con varias apariciones como extra en películas. Cuando estuvo a punto de graduarse, el actor tomó la radical decisión de abandonar Harvard para mudarse a Nueva York en 1993, al obtener un papel secundario. Con un coeficiente intelectual de 160, el superdotado actor y cineasta escribió el primer acto del guion de En busca del destino (1997), película que le otorgó un Oscar a Mejor Película y Mejor Guion. En 2013, Harvard lo premió con la prestigiosa Medalla de Artes.

5. Sharon Stone Además de haberse destacado como símbolo sexual a inicios de los años 90, Sharon Stone se distingue hasta el día de hoy por su elevado coeficiente intelectual, estimado en aproximadamente 150 puntos. Cuando tenía apenas 15 años, esta brillantez intelectual le facilitó a la actriz el acceso a estudios superiores, permitiéndole matricularse en la Universidad de Edinboro, donde cursó una Licenciatura en Literatura y Bellas Artes. No muy lejos de su verdadera vocación, la trayectoria de la actriz de Bajos instintos tomó un giro hacia el modelaje y posteriormente hacia la actuación. En este último campo, se consolidó como una figura prominente, ganando un Globo de Oro y un Emmy. Considerada una de las actrices más bellas e inteligentes, además de su reconocida carrera en el cine y la televisión, Stone es miembro del Mensa, una prestigiosa asociación que agrupa a personas superdotadas.

6. Lisa Kudrow Han pasado más de quince años desde que dejamos de escuchar la icónica melodía de I’ll be there for you de la serie Friends, pero todos recordamos a la ocurrente y a veces absurda Phoebe. Sin embargo, contrario a lo que su papel podría sugerir, Lisa Kudrow posee un elevado coeficiente intelectual de 154, que evidencia una inteligencia notoria que va más allá de su carácter humorístico en pantalla. Antes de sumergirse en la actuación y la fama, la actriz completó su formación académica en Psicología en la Universidad de Vassar, demostrando su habilidad para la investigación y el análisis científico. Durante su etapa universitaria, publicó un estudio sobre tipos de cefaleas en personas diestras y zurdas en 1994, año en que debutó en la sitcom Friends. Tras su paso por la ciencia, la actriz decidió orientar su carrera hacia la actuación. No obstante, su talento, versatilidad y capacidad intelectual no solo se limitaron a ello, sino que también la llevaron a ser productora y directora en The Comeback de HBO.

7. Ashton Kutcher Ashton Kutcher no la tuvo nada fácil durante sus primeros años de vida: uno de sus hermanos se sometió a un trasplante al corazón. También tuvo que trabajar de carpintero y otras labores de granja. Sin embargo, el actor de 45 años ha sido dotado de un elevado coeficiente intelectual de 161 puntos, por lo que, tarde o temprano, su brillantez iba a hacerse notar. El protagonista de El efecto mariposa comenzó su andar académico en la Universidad de Iowa para estudiar Ingeniería Bioquímica, motivado por su deseo de encontrar una cura para la enfermedad cardíaca que afectaba a su hermano. Sin embargo, su experiencia estuvo marcada por un incidente que lo llevó a ser expulsado de su apartamento debido a su comportamiento “ruidoso” y “salvaje”, según sus propias palabras. Su vida tomó un giro inesperado cuando decidió abandonar la universidad tras ser descubierto por una agencia de modelos, que más tarde lo llevaría al estrellato en la actuación. Aparte de su éxito en la pantalla, Kutcher ha demostrado ser un perspicaz empresario, invirtiendo en las startups de más exitosas de los últimos tiempos como Airbnb, Spotify y Foursquare.

8. Arnold Schwarzenegger Dueño de un sorprendente coeficiente intelectual de 140, Arnold Schwarzenegger es reconocido tanto por su carrera en el cine como por su éxito en su faceta política, empresarial, humanitaria y medioambiental. A lo largo de su carrera, Schwarzenegger ha demostrado que su excelente apariencia física no necesariamente limita sus capacidades intelectuales. Desde joven, la millonaria estrella se dedicó al mundo del culturismo, comenzando su entrenamiento con pesas a los 15 años. Ganó el título de Mr. Universo a los veinte años, y posteriormente obtuvo siete victorias en la competencia de Mister Olympia entre 1970 y 1980. Estos logros sentaron las bases para su posterior carrera en el cine de acción de Hollywood, género en el que se convirtió en un verdadero ícono a partir de la década de los 80. El actor de Terminator también ha escrito libros sobre fisicoculturismo y fue electo dos veces Gobernador de California en 2003 y 2006.

9. Kate Beckinsale “Todos los médicos y todas las personas con las que me he cruzado me han acabado diciendo: ‘Serías mucho más feliz si fueras un 30% menos inteligente’”, confesó Beckinsale en una entrevista en 2021. Y es que la actriz de 50 años está segura de que, más allá de ser una ventaja, su alto coeficiente intelectual le ha perjudicado en su carrera, pues no le “sirve de nada”. Además de actriz, la británica Kate Beckinsale también es escritora. Durante sus años adolescentes, una joven Kate ya destacaba por su brillante talento para las letras, pues ganó dos veces consecutivas el premio literario nacional W.H. Smith en la categoría de Ciencia Ficción y Poesía. Tras darse cuenta que dicho campo era lo suyo, se formó en literatura francesa y rusa en la Universidad de Oxford. Con un coeficiente intelectual de 152, posicionándose en el 1% de población que se considera superdotada, habla fluidamente francés, ruso y alemán.

10. Meryl Streep El ícono de Hollywood Meryl Streep no solo es considerada una de las mejores actrices de todos los tiempos, sino que también posee un cerebro superdotado. Su notable inteligencia está reflejada en un coeficiente intelectual de 143. Como no podía ser de otra manera, la multi galardonada estrella de 74 años es parte del grupo de celebridades con amplios estudios universitarios. Inició su formación académica en la Universidad de Vassar, donde se donde obtuvo el Grado en Artes en 1971. Posteriormente, enriqueció su educación frecuentando la Universidad de Dartmouth y culminando con una Maestría en Bellas Artes en la Escuela de Drama de la Universidad de Yale, consolidando así una sólida base teatral. Streep posee un histórico récord de 21 nominaciones al Óscar, de las cuales ha ganado tres. Además, ha recibido un número récord de 31 nominaciones a los Globos de Oro, ganando en ocho ocasiones. Tales reconocimientos, junto con dos SAG, dos BAFTA y cinco nominaciones a los Grammy, no solo evidencian su destreza actoral, sino que también refuerzan su lugar en la élite del cine.