YPFB: Planta de Urea registra pérdidas diarias de más de un millón de dólares por los bloqueos





28/01/2024 - 06:40:38

La Planta de Amoniaco y Urea (PAU) registra pérdidas diarias de más de $us 1.000.000 por los bloqueos de caminos efectuados por afines a Evo Morales, informó este sábado la Gerente de Productos Derivados e Industrializados de YPFB, Gabriela Delgadillo. “Los bloqueos iniciados el pasado lunes 22 de enero ponen en alto riesgo y en una situación crítica a la operatividad de la Planta de Amoniaco y Urea ‘Marcelo Quiroga Santa Cruz’, dado que no ha dejado de producir y se encuentra al límite de su capacidad de almacenamiento”, dijo en conferencia de prensa. Explicó que estas pérdidas diarias se relacionan a la no evacuación de las órdenes de venta comprometidas con un plazo de retiro hasta el 31 de enero de esta gestión por $us 831.204. Además, se suman las pérdidas de $us 234.342 por intención de compra de la última oferta lanzada al mercado. “Después del último mantenimiento programado que se dio en septiembre 2023, la estatal petrolera trabaja imparablemente en la comercialización de urea y hoy se tiene toda la producción de la gestión 2024 comprometida entre el mercado interno y externo. Sin embargo, los bloqueos ponen en riesgo estos compromisos, pues la producción se ve afectada por estos bloqueos”, señaló Delgadillo. Enfatizó que a la fecha, sumados los días de bloqueo, se ha perdido cerca de $us 6 millones. Además, se pone en riesgo una generación de divisas de $us 153.477.561 proyectadas para el 2024 debido al riesgo de perder los contratos del fertilizante ya asumidos para la presente gestión. “Las últimas semanas, los precios de la urea en el mercado internacional subieron alrededor de 50 dólares por tonelada métrica, hoy estamos perdiendo ese costo de oportunidad que nos permitiría generar mayores ingresos a los que ya habíamos proyectado. Además, la imagen del país en la comercialización de urea en el mercado internacional se ve seriamente dañada”, lamentó. Ante esta situación, la credibilidad en el cumplimiento de los contratos vuelve a verse afectada al igual que en 2019-2020, durante el gobierno de facto que paralizó la PAU y ocasionó una pérdida de más de $us 400 millones, según un reporte institucional.