Ministro Lima niega intención de detener a Evo Morales por el caso Zapata





28/01/2024 - 06:33:34

Erbol.- El ministro de Justicia, Iván Lima, desmintió el sábado la supuesta intención del gobierno de detener al expresidente Evo Morales en relación con el caso Zapata. Lima acusó al exministro de Gobierno, Carlos Romero, de intentar distraer a la población del verdadero problema que implica el bloqueo de caminos. Lima afirmó en una conferencia de prensa realizada en Santa Cruz que "es una mentira total que negamos enfáticamente". Explicó que en el caso donde Evo Morales figura como acusador contra Gabriela Zapata, en realidad, hubo una solicitud entre particulares para que Morales sea testigo de cargo. El ministro considera imposible que Morales pase de ser acusador a ser imputado, investigado y detenido. Desestimó las afirmaciones de Carlos Romero como carecientes de lógica y sentido común, acusándolo de ser un "esbirro de Evo Morales" cuyo único objetivo es distraer a la población. Lima señaló que la realidad actual es que la economía, la vida y la salud de los bolivianos se están viendo afectadas debido al interés de Evo Morales por la reelección, lo que está generando conflictos en el país. El ministro insistió en que no existe ningún proceso legal en curso contra Evo Morales y aseguró que no lo habrá a menos que se instaure un debido proceso, el cual requeriría la autorización de dos tercios de la Asamblea Legislativa para procesar a Morales. "Descartamos totalmente que hayamos iniciado un proceso o que pensemos iniciar un proceso. Toda distracción que estén intentando los esbirros de Morales no será respaldada, ya que solo busca distraer a la población con un debate que no existe en este momento", afirmó. Para el gobierno, lo prioritario es garantizar la realización de elecciones judiciales y proteger la vida de los bolivianos de los efectos del bloqueo en Cochabamba, que está afectando a Santa Cruz y La Paz.