Jurado condena a Trump a pagar 83,3 millones a E. Jean Carroll en juicio por difamación





27/01/2024 - 13:07:36

VOA.— Un jurado ordenó al expresidente de Estados Unidos Donald Trump pagar 83,3 millones de dólares en daños y perjuicios a la escritora E. Jean Carroll por los comentarios difamatorios que hizo sobre ella cuando era presidente. Carroll demandó a Trump en 2019 por menospreciar su afirmación de que él la agredió sexualmente en el camerino de unos grandes almacenes en la década de 1990. Ella había reclamado al menos 10 millones de dólares a Trump, argumentando que había dañado su reputación como periodista. El veredicto fue emitido el viernes por un jurado de nueve personas en la ciudad de Nueva York, compuesto por siete hombres y dos mujeres. El jurado tardó unas tres horas y media en llegar a su decisión. Trump subió al estrado de los testigos el jueves para defenderse de las acusaciones. Testificó que mantuvo sus comentarios de 2019 de que consideraba falsas las acusaciones de Carroll. Trump, el probable candidato republicano en 2024 para competir contra el presidente demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre, ha negado siquiera conocer a Carroll, que ahora tiene 80 años. Después de que se anunciara el veredicto el viernes, Trump escribió en su plataforma de redes sociales, Truth Social, que apelará la decisión. Llamó al caso una "cacería de brujas dirigida por Biden". Durante el juicio, el juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan dictaminó que a Trump no se le permitiría testificar que no agredió a Carroll, una excolumnista de la revista Elle, o que ella mintió sobre la acusación de agresión, porque estas cuestiones ya fueron dirimidas anteriormente y el proceso en este punto se limitaba la compensación a pagar. Esta es la segunda vez en menos de un año que un jurado abordó la afirmación de Carroll de que Trump la difamó al negar haberla agredido. En mayo, otro jurado determinó que Trump abusó sexualmente de Carroll en la década de 1990. Ese jurado ordenó a Trump pagar a Carroll 5 millones de dólares por los comentarios que hizo en 2022. Trump también está apelando ese veredicto. El caso actual se centró en los comentarios que Trump hizo tres años antes, en 2019, mientras era presidente. Trump ha negado repetidamente conocer a Carroll y ha dicho que ella no era su "tipo". Carroll testificó la semana pasada: "Significa que soy demasiado fea para agredirme". Trump, de 77 años, asistió a gran parte del juicio, aunque no estaba obligado a estar presente en la sala del tribunal. Ha tratado el caso como una parada de campaña, celebrando conferencias de prensa al final de la jornada para atacar las afirmaciones de Carroll y a Kaplan por considerarlo parcial en su contra. "Están utilizando la aplicación de la ley como un arma a un nivel como nunca antes", dijo Trump el domingo por la noche en un mitin en Nuevo Hampshire antes de las elecciones primarias republicanas que ganó en el estado el martes.