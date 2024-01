Caso del millón de dólares: El coronel Terán fue enviado a Palmasola por 90 días





27/01/2024 - 07:35:31

El coronel Erick Yerko Terán Mendoza fue enviado a la cárcel de Palmasola por el caso del robo de un millón de dólares, imputado por el delito de uso indebido de influencias y usurpación de funciones. En la audiencia de medidas cautelares, el fiscal anticorrupción, Alberto Zeballos, presentó pruebas documentales, testificales y periciales, por el delito de uso indebido de influencias y uso indebido de influencias. Al final, el juez anticorrupción Juan José Quiroz determinó ordenar la detención preventiva por 90 días en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz. El 12 de enero, a las 18h00, en la avenida Banzer y sexto Anillo de la capital cruceña, efectivos de la Unidad de Tránsito interceptaron una vagoneta blanca marca Lexus que intentó eludir un control rutinario. Dos jóvenes estaban en el interior del motorizado con más de $us 843.500. Los uniformados decomisaron el dinero, pero no dieron parte a sus superiores. Al siguiente día, el abogado Omar Gutiérrez denunció en la Fuerza Anticrimen, la intervención del motorizado y pidió la devolución del dinero secuestrado que ascendería a un millón de dólares. Según medios locales, el coronel Terán, quien desempeña sus funciones en Cochabamba, acudió a las instalaciones de Tránsito en Santa Cruz, sin la autorización de sus superiores, para gestionar la devolución del dinero secuestrado. Por ello, se presume que está implicado en la mediación para la devolución de los $us 843.500, sustraídos por tres efectivos de tránsito en la ciudad de Santa Cruz. La Fiscalía investiga al coronel por presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones y uso indebido de influencias dentro del caso del robo millonario. En tanto, los policías implicados José Ch. C., Ramiro C. F. y Ángel G., quienes devolvieron esa suma, ya están en la cárcel de Palmasola, con una detención preventiva, por el delito de concusión.