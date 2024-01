Evo Morales y García Linera citados a declarar por caso Zapata: Advierten con mandamientos de aprehensión





26/01/2024 - 19:21:53

El Tribunal de Sentencia Cuarto de La Paz citó para las 14h00 del martes 30 de enero al expresidente Evo Morales y al exvicepresidente Álvaro García, para que presten declaraciones en el caso seguido a Gabriela Zapata por la denuncia de intento de hacer pasar a un niño como hijo del exmandatario. Dos mandamientos de comparendo con el mismo tenor fueron emitidos por la juez Inés Tola Fernández, presidenta del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital, este viernes 26 de enero, reportó el canal estatal Bolivia Tv. De no comparecer Morales y García, se advierte con la emisión de mandamiento de aprehensión. “Por el presente mandamiento ordena: a cualquier funcionario judicial y/o policial no impedido del Estado Plurinacional de Bolivia para que cite de comparendo a: testigo ofrecido por la acusación particular Juan Evo Morales Ayma para que se presente en instalaciones del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, edif. Anexo “A” Calle Genaro Sanjinés piso 2, ante la Audiencia Presencial, programado para el día martes 30 de enero a hras. 14:00 PM.., portando su cédula de identidad u otro documento que acredite su identidad a objeto de que preste su declaración testifical dentro del proceso seguido por el Ministerio Publico contra Zapata Montaño por el supuesto delito de trata de personas con CUD 201611812”, se lee en parte del documento. Agrega, “se advierte al testigo que en caso de incomparecencia en mérito al artículo 198 del CPP, se declarará su compulsión y se expedirá mandamiento de aprehensión en su contra, sin perjuicio de remitirse antecedentes ante el Ministerio Público para que se lo procese por el delito de desobediencia a la Autoridad Judicial”. El 30 de enero iniciará el juicio contra Zapata. La expareja del expresidente está denunciada por el delito de trata y tráfico, cometido cuando intentó hacer pasar a un niño como hijo de Morales. El abogado Manolo Rojas, que patrocina a Pilar Guzmán, quien se presentaba como tía de Zapata, fue el que solicitó el testimonio de Morales.