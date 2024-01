Camacho: La justicia masista cumplió su objetivo, impuso a su Gobernador





26/01/2024 - 15:59:31

El hasta el mediodia gobernador de Santa Cruz, dijo que la justicia masista cumplió su objetivo e impuso a su Gobernador, a pesar de la resistencia legal y valiente del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic y los asambleístas de Creemos que defendieron hasta el último momento el voto de los cruceños. Así se refirió luego de conocer la decisión del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, quien anunció al mediodia que posesionarían a Mario Aguilera como gobernador suplente. Camacho dijo también respecto a la posesión de Aguilera, que cuando es el pueblo el que te elige llegas con gente, cuando es la dictadura masista, llegas con la fuerza pública. "Este proceso que empezamos junto al pueblo cruceño cuando nos levantamos para defender la democracia del fraude masista, lo he entendido como un camino de sacrificio y fe. Por eso ante el atropello y el abuso, estas palabras no son de desánimo ni de rencor, Dios sabe por qué ocurren las cosas y él es el único que, a su debido tiempo, pone a las cosas y a los hombres en su lugar", escribió Camacho en sus redes sociales. A los asambleístas, a los diputados y senadores, a los militantes de Creemos y a todos los cruceños que nos dieron su voto, les envío mi mensaje de agradecimiento por su apoyo y les digo que el Gobierno Departamental que nuestro pueblo eligió ha sido sustituido hoy de manera ilegal y antidemocrática. La nueva autoridad será la responsable de dar continuidad a las políticas que nuestro pueblo respaldó o de adaptarse a las presiones y exigencias del masismo que le facilitó su asunción al cargo, añade la nota. Pidió que no haya desesperanza, "los cruceños tenemos una agenda histórica que cumplir, debemos seguir organizados porque quedan grandes tareas, la defensa de la tierra y el territorio de los avasallamientos, la defensa del agua, el desarrollo de las provincias y fundamentalmente la lucha por democracia y la libertad que debemos impulsar en unidad con todo el pueblo boliviano". Agradeció a los secretarios, directores y a todo el personal de la Gobernación "que trabajó en la adversidad y logró que la gestión 2023 sea la mejor de la historia, gracias por su compromiso y su responsabilidad". "Desde esta cárcel donde estoy secuestrado mi mensaje sigue siendo de fe y firmeza. Ni las presiones del masismo ni la traición podrán cambiar el compromiso que le hice a mi pueblo en los cabildos, estaré con ustedes defendiendo a nuestra Santa Cruz y a nuestra democracia hoy y siempre", concluyó.