Mario Aguilera: La libertad de nuestros perseguidos políticos es una tarea





26/01/2024 - 15:39:56

En una conferencia de prensa, inmediatamente luego de ser posesionado, Mario Aguilera habló de diversos temas que inició con un recuerdo de lo que llamó un hito histórico de la autonomía y las luchas por ella que se tradujeron en el esfuerzo que se mantuvo en el escenario hasta la manifestacion más fuerte de la poblacion con el cabildo del millón. Aguilera, que se mostró muy mesurado en las declaraciones, dijo que quería ser lo más sincero y transparente con la gente que eligió y votó por Luis Fernando Camacho como gobernador y Mario Aguilera como vicegobernador. Dijo que mediante la elección democrática de autoridades se dio por primera vez la figura del vicegobernador: "Su servidor y para quienes no me conocen, soy Mario Joaquín Aguilera Cirbián, nacido en esta tierra, con 23 años de trayectoria en la arquitectura. Me considero un técnico con el desarrollo regional y es asi que he llegado a ocupar muchos cargos". resumió. Dijo que ha venido trabajando como vicegobernador y "hoy estamos cumpliendo una sentencia que obliga a asumir en suplencia al gobernador. El gobernador es Luis Fernando Camacho y yo soy la suplencia mientras Camacho siga detenido". "Cumplo una sentencia de un tribunal por el cual yo no voté, pero que no nos deja otra alternativa. Solo tengo estas opciones: cumplir o ser detenido. Alguna opción que algún amanecido por ahí dijo que yo renuncie. Quiero decir que no acepto esa alternativa. No voy entregar la gobernación porque no seré el primer vicegobernador que no ha cumplido su misión", enfatizó. Aguilera dijo que no puede claudicar en la lucha "por nuestros presos políticos, por la democracia y la lucha por nuestra autonomía, pero tampoco haré la vista gorda de lo que pasa en esta gobernación con robo de computadores y otros por lo que se hará auditorías para reconducir lo que se deba reconducir". El nuevo gobernador, dijo que en Santa Cruz existen oportunidades que se deben capitalizar, ya que su condición geográfica la pone como centro metropolitano que le permite ser polo de desarrollo del continente, como el epicentro sudamericano de oportunidades, ya que en el corazón de ese continente convergen ciudadanos de todo el país y pueden converger de todo el mundo por lo que es necesario un desarrollo acorde. Aguilera dijo que esto no es final de una etapa, sino que es el cumplimiento del mandato de los cruceños de que nosotros tenemos dos tareas: hacer lo mejor por el departamento, mientras luchamos por la libertad de manea inteligente, sin los radicalismos, "pero con la firmeza de luchar por nuestro desarrollo cruceño. La libertad de nuestros perseguidos políticos es una tarea. Mantendremos firme la necesidad y demanda de que presos políticos no pueden existir", enfatizó. Dijo que su gestión será una administracion por el tiempo que dure, totalmente transparente y comunicativa. "No conozco a ningún cruceño que se atrevería a manifestarse en contra de propuestas de empleo y desarrollo para Santa Cruz". Aseguró que va a conseguir no solo el apoyo de una Asamblea, sino de todo un pueblo que quiere crecer. "En este momento tenemos crisis y necesidades y hay otras alternativas que debemos mostrar como nuestros proyectos y caminos de unidad para salir de este momento en el que nos estamos ahogando". Respecto a la renuncias de las principales cabezas de la gobernación, dijo que no tenía conocimiento, pero que si así era "tendremos el cuidado de presentar a gente de confianza que quiera trabajar por el pueblo. Respecto a las acusaciones de ser un traidor, dijo que no es fácil tragarse las acusaciones de muchas personas. "por eso he aguantado como varoncito, calladito. No seamos mentirosos. Lo único que digo y lo único que necesito es el respeto en el mismo grado que yo lo transmito", concluyó el gobernador.