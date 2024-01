Bacteria de la sífilis ya existía en Brasil hace 2000 años





26/01/2024 - 13:46:02

DW.- Un grupo de investigadores encontró en Brasil rastros de la bacteria (Treponema pallidum) que produce la sífilis en restos humanos de 2000 años de antigüedad, el registro más antiguo alguna vez descubierto, según detallaron el miércoles en la revista Nature. Históricamente, la primera epidemia de la sífilis en Europa se registró en 1493 tras el asedio de las tropas francesas a la ciudad de Nápoles. Como se desconocía su origen, algunos teorizaron que T. pallidum llegó a Europa con la tripulación de Cristóbal Colón que regresó desde América; otros defienden que llevaba tiempo en Europa, pero no había sido identificada. La prueba "más contundente" El estudio plantea que existe una posibilidad de que la bacteria haya sido transportada desde América: "Es la prueba más contundente y robusta de que había Treponema en Sudamérica antes de la llegada de Colón, una hipótesis que hasta ahora se presuponía, pero que no estaba validada", explica el coautor Fernando González Candelas, catedrático de genética de la Universidad de Valencia. Antes de esta investigación, otros estudios encontraron evidencias indirectas en restos óseos humanos en Centroamérica que "eran compatibles con las treponematosis, pero también con otras enfermedades. Por tanto, no estaba confirmado que hubiese Treponema en Sudamérica", subraya. El origen de las treponematosis El hallazgo de la bacteria en una necrópolis de Jabuticabeira arroja luz al enrevesado origen de las treponematosis, las enfermedades causadas por distintos subtipos de T. pallidum: la sífilis (venérea), el bejel (de transmisión no sexual) y el pian, que se transmite por contacto con la piel. "Lo que hemos encontrado es una bacteria del linaje de bejel, que hoy en día se encuentra en climas áridos, secos y calientes, muy diferentes al Brasil de hace 2000 años, de clima tropical y húmedo", explica González Candelas. Al menos 500 años antes de Colón Al reconstruir los genomas de la bacteria que los infectó, los investigadores descubrieron que el patógeno responsable se trataba de la subespecie T. pallidum endemicum, estrechamente relacionada con la especie moderna que causa el bejel. El hallazgo refuerza las sugerencias anteriores de que las civilizaciones de América sufrieron infecciones treponémicas en la época precolombina, y que la enfermedad treponémica ya estaba presente en el Nuevo Mundo al menos 500 años antes de que Colón zarpara. ¿Cómo llegó a Europa? La investigación no puede certificar el origen de la bacteria que produce la sífilis, ni tampoco puede asegurar que esta haya llegado realmente a Europa con las expediciones de Colón. De hecho, un estudio de los mismos autores publicado en 2020 planteó la posibilidad "razonable" de que T. pallidum estuviera en Europa antes de que Colón partiera a América. Basaron su hipótesis en las evidencias de treponematosis que encontraron en restos humanos de Finlandia, Estonia y Países Bajos de principios del XV (antes de la expedición hacia América) hasta el bien entrado el siglo XVIII. Limitaciones para seguir el linaje de la sífilis Aquella investigación descubrió que esos individuos habían sufrido sífilis y pian, una enfermedad que hoy en día solo se da en regiones tropicales y subtropicales, y demostró "con evidencia genómica" que la sífilis estaba en Europa en la Edad Moderna, pero "no pudimos establecer que fuese desde antes del regreso de la primera expedición de Colón", comenta el experto. Para eso, habría que encontrar retos del linaje de sífilis anteriores al viaje de Colón a América y "ver que ese mismo linaje aparece a continuación en Europa, exactamente el mismo", algo que todavía no ha ocurrido, concluye.