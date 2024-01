Policías de Chile y Bolivia intercambian información para trazar ruta del millón de dólares





26/01/2024 - 13:25:36

La Policía Boliviana intercambia información con sus pares de Chile para realizar la trazabilidad del millón de dólares, que fue secuestrado en Santa Cruz, y así dar con su “verdadero dueño”, informó este viernes el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera. “Esta importante suma de plata salió del Banco Santander, Iquique (Chile), de allá de la zona Franca, esto significa que tenemos la posibilidad de encontrar videos, la identidad y a partir de este ruteo (saber) dónde se deposita, a qué cuenta y además quién lo hace”, dijo la autoridad en entrevista con Bolivia Tv. Explicó que, se generó un registro financiero de las personas involucradas y a “primera vista” se muestra que sus transacciones bancarias no coinciden con la actividad formal que desempeñan. El hallazgo y robo de los $us 843.500 se efectuó el 12 de este mes cuando tres agentes de tránsito en la capital cruceña interceptaron una vagoneta blanca marca Lexus que intentó eludir el control rutinario. Al interior del vehículo estaban dos jóvenes de sexo masculino con el dinero. Al final del operativo, los tres agentes dejaron que se vayan las dos personas en el vehículo, pero antes decomisaron el dinero; sin embargo, no dieron parte a sus superiores. Un día después, el 13 de enero, se apersonó el abogado Omar Gutiérrez pidiendo que se identifique a los tres agentes policiales que realizaron el operativo. Los policías implicados, José Ch. C., Ramiro C. F. y Ángel G., devolvieron $us 843.500 y fueron enviados a la cárcel de Palmasola, con una detención preventiva, por el delito de concusión. El pasado sábado, la justicia ordenó la detención preventiva en Palmasola de Gutiérrez quien se declaró propietario de los $us 843.500. Asimismo, el pasado jueves se aprehendió al coronel de la Policía Yerko Terán, quien desempeña sus funciones en Cochabamba y acudió a las instalaciones de Tránsito en Santa Cruz, sin la autorización de sus superiores, para gestionar la devolución del dinero secuestrado. Se presume que está implicado en la mediación para la devolución de los $us 843.500, sustraídos por tres efectivos de tránsito en la ciudad de Santa Cruz. Ahora es investigado por presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones y uso indebido de influencias dentro del caso del robo millonario. El viceministro Aguilera destacó que la cooperación internacional permitirá que la fuerza del orden materialice las pruebas para sustentar que el origen del dinero no es lícito. Asimismo, se demostrará la protección de terceros. “Encontramos en Gutiérrez, Terán y en las personas que han participado de este importante conclave delictivo que están protegiendo a terceros, de quienes ya tenemos algún nivel de información”, develó la autoridad.