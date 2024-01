La CIJ no desestima la demanda de genocidio contra Israel





26/01/2024 - 13:14:58

DW.- Sudáfrica, que presentó la demanda, ha pedido al tribunal que ordene a Israel que detenga sus operaciones en el pequeño enclave costero. El Tribunal de la ONU no llega a ordenar alto el fuego en Gaza, pero exige a Israel que trate de contener la muerte y la violencia. Además, la CIJ pide a Israel que autorice el ingreso de ayuda humanitaria en Gaza. Israel debe tomar "medidas inmediatas y eficaces para permitir el suministro de servicios básicos y de ayuda humanitaria que los palestinos necesitan urgentemente para hacer frente a las condiciones de vida desfavorables que enfrentan", dictaminó la CIJ en su fallo. En su dictamen, tomado por un panel de 17 jueces, la Corte Internacional de Justicia decidió no desestimar el caso, iniciado por Sudáfrica, que acusa a Israel de "genocidio" en Gaza. "El Tribunal es plenamente consciente de la magnitud de la tragedia humana en la región y está profundamente preocupado por la continua pérdida de vidas y el sufrimiento humano", declaró Joan E. Donoghue, presidenta del Tribunal. La CIJ estableció que Israel debe impedir cualquier eventual incitación al "genocidio" en Gaza. Israel debe tomar "todas las medidas que estén en su mano para impedir y castigar la incitación directa y pública a cometer un genocidio", declaró la CIJ.