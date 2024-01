Aguilera asumirá como gobernador de Santa Cruz





26/01/2024 - 12:43:15

Así lo confirmó el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, asegurando que esta manera se da cumplimiento a la sentencia Constitucional para proceder al cambio. Esta tarde se reúne la ALP para analizar este tema. Matkovic denunció que hubo fuerte presión del gobierno para que Luis Fernando Camacho, preso en la cárcel de Chonchocoro, deje el cargo de gobernador. Denunció que hasta hubo propuesta incluso de liberar a Camacho. También denunció que autoridades locales como el alcalde Johnny Fernández, hicieron los esfuerzos para que Aguilera sea posesionado, poniendo al departamento de Santa Cruz en manos del Movimiento Al Socialismo. Fallo constitucional es antijurídico Horas antes, la Gobernación cruceña, por intermedio del asesor de Gestión Efraín Suárez dijo que afirma que esta sentencia de la Sala Constitucional Tercera es política, porque en lo jurídico es de imposible cumplimiento, por lo tanto, será la ALD la que tendrá que evaluar estas situaciones. “Es una sentencia de imposible cumplimiento (…) porque en la norma no se establece ningún punto de la suplencia legal, sino la sentencia temporal”, añadió, dejando en claro que no se contempla la Ley 293, por la cual criticó que al masismo no le gusta que esta norma exista. Explicó que si el MAS quiere imponer un gobernador, tiene que abrogar la Ley 293 o recurrir ante la misma de inconstitucional ante un Tribunal Constitucional Plurinacional que ya no existe. “El fallo sigue la línea (de los anteriores), de imposible cumplimiento constitucional, y la decisión va a ser de la Asamblea (departamental)”, indicó. Sin embargo, Matkovic ya dejó claro que se cumplirá con la sentencia y que solo resta que la tarde de este viernes sea la ALP la tome sus decisiones.