Quinto día de bloqueos y Cochabamba queda completamete aislada





26/01/2024 - 07:46:22

Este viernes se cumple el quinto día de bloqueos, lo que ha terminado aislando a Cochabamba del resto de Bolivia, informó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos. “A las 18h00 (de este jueves) tenemos registrados 16 puntos de bloqueo fijos, 15 están en el departamento de Cochabamba, en la mañana eran 12 y para las 18h00 son 15, el departamento se encuentra incomunicado”, explicó el jueves. El punto con mayor cantidad de bloqueadores continúa siendo Parotani, que conecta al departamento de Cochabamba con Oruro y el occidente boliviano. Ríos expuso grabaciones de cómo los agentes policiales tratan de persuadir a bloqueadores entre Parotani y Vinto, para que se instale un diálogo que permita levantar las medidas de presión, que este jueves cumplen su cuarto día. Los bloqueadores, que responden al expresidente Evo Morales, exigen la renuncia de las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional que prorrogaron su mandato, por la declaración constitucional 049/2023, porque el Legislativo no cumplió con su labor de preseleccionar a los postulantes rumbo a las elecciones. Los dirigentes “evistas” exigieron este jueves que se acelere la convocatoria a las elecciones judiciales, caso contrario demandaron la renuncia del vicepresidente David Choquehuanca y de los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Justicia, Iván Lima. De acuerdo con Ríos, el departamento más afectado es Cochabamba, porque en el resto del país, con excepción de Oruro, no se reportan puntos de bloqueo permanentes. Lamentó que senadores como el “evista” Leonardo Loza vayan a los puntos de bloqueo a “enarbolar violencia”, en cambio elogió la labor de ediles como el alcalde de Vinto, Alfredo Lucana, que evitó este jueves la instalación de un punto de bloqueo. En Oruro aún se tiene un punto de conflicto en la ruta Oruro-Potosí, a la altura del Cruce Ventilla. Mientras en Santa Cruz y Potosí dos puntos de bloqueo fueron levantados. “En el departamento de Potosí, el mayor punto crítico que teníamos ha sido desmovilizado y los mismos escombros han sido levantados por las mismas personas y los policías”, aseguró al momento de mostrar un video donde se observaba cómo se retiraban piedras y troncos en el kilómetro 60 en la carreta Llallagua (Potosí) – Oruro. Ríos enfatizó que se apelará al dialogo y no a la fuerza para levantar los puntos de bloqueo.