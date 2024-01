Myriam Hernández está nuevamente en la escena musical





25/01/2024 - 19:23:15

Chile tiene en Myriam Hernández una gran exponente en lo que a balada romántica se refiere. La cantautora, cuya carrera musical tiene más de 40 años, asegura que continuar vigente es el resultado de escuchar al público y seguir trabajando como el primer día. "Creo no equivocarme al saber lo que el público espera de mí, escoger mis canciones, crear, en fin, el gusto por mi música, pienso, que es muy parecido a lo que la gente espera oír", mencionó a People en Español. "Luego está la disciplina y el trabajo constante, nunca me quedó estática ni conforme, siempre me gusta avanzar y estar al día". Si también presentadora "agradezco a Dios hacer lo que me gusta y amo", sabe que la motivación profesional viene de parte de quienes la impulsan con su confianza. "Contar con el apoyo permanente de mi familia y sentir siempre el amor, cariño y respeto del público, lo que hace que me siga motivando a hacer música nueva", confesó. Tras lanzar el pasado 2023 un disco alusivo a las fechas decembrinas, titulado Nuestra Navidad, ahora presente su nueva producción discográfica titulada Tauro. "Es un disco que amo, un álbum que trabajamos con mi productor y compositor, el tremendo Jacobo Calderón y creo que es el disco que refleja con mayor veracidad mi esencia", explicó. "Tiene el poder, la valentía la sensibilidad, la pasión, el temperamento, el amor propio y la capacidad de levantarse en cada una de las canciones creadas. Y eso me hace feliz, entregar algo honesto y genuino es lo que finalmente la gente agradece y lo he sentido".

Además, La baladista de América, como también se le conoce, está preparando World Tour Invencible que pretende sorprender a los asistentes y tendrá su nuevo repertorio musical. "Estoy ansiosa de que parta ya la gira en Estados Unidos y comenzar a mostrar las canciones nuevas, disfrutar del público, del espectáculo, sentirlos, vivirlos intensamente. ¡Ya estoy preparándome en todo!", confesó. "Esta gira por sello lleva el mismo concepto que le di a Tauro; tiene la fuerza, la tenacidad, el amor propio, el poder y el sentimiento intenso que imprimo en todos mis conciertos en vivo porque así lo siento y me fluye naturalmente. ¡Y el público se complementa mucho conmigo entonces me encanta esa complicidad! ¡Finalmente lo hacemos juntos!", agregó. "Hemos trabajado durante meses en preparar este espectáculo con nuevas visuales en un concepto muy onírico, precioso, en cuanto a colores, formas, que tiene que ver mucho con lo que quise reflejar con las canciones de Tauro lo mismo hemos hecho con los arreglos musicales en las canciones clásicas que no pueden faltar. Es un concepto hermoso en el que me involucro siempre. Hemos trabajo en equipo para mostrar como el público se lo merece". Con esta gira Myriam Hernández, cuyo disco Tauro ya está disponible en todas las plataformas musicales y de video, quiere estar de nuevo cerca de sus fanáticos. "Estoy inmensamente feliz de comenzar con mi nuevo World Tour Invencible que me llevará en una gira por Estados Unidos, Italia, Francia, España y Latinoamericana. Tocar en vivo y estar cerca del público siempre es mi mayor motivación. Además, paralelamente iré preparando ¡nuevos proyectos musicales!", expresó. "No miro la vida con obstáculos", advirtió. "Los obstáculos los miro como oportunidades de aprender, avanzar y adaptarme, y si en algún momento me he abrumado porque lo he hecho, siempre hay una conversación que te hace reflexionar, entonces pasa rápido".