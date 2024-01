La reacción de Luis Miguel con fan que fue tres días seguidos a su concierto





25/01/2024 - 19:19:35

La gira 2024 de Luis Miguel arrancó con éxito. Tras casi 70 conciertos que el ídolo ofreció el año pasado, esta vez planea presentar más de 100 shows y el primero ocurrió el pasado 18 de enero en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, República Dominicana, donde asistieron casi 50 mil personas. Del 20 al 23 de este mes, el cantante interpretó sus más grandes éxitos en El Coliseo de San Juan Puerto Rico y ahí tuvo una “conversación” muy especial con uno de sus fans que le mostró un cartel cuyo mensaje decía: “Vine las tres noches, gracias”. Para ese momento, El Sol estaba concluyendo su espectáculo y antes de abandonar el escenario, dedicó varios minutos para despedirse del público. Fue entonces cuando uno de los asistentes aprovechó que LuisMi miraba hacia donde él estaba, se subió a una silla y buscó para llamar su atención. Con los brazos arriba le mostró el mensaje de su cartel y sucedió lo inesperado. Luis Miguel logró distinguirlo entre la multitud y su respuesta fue sorprendente: “Yo también” (asistí las tres noches), le dijo, se llevó la mano al corazón en señal de agradecimiento y le sonrió. Este acto se viralizó en redes, pues el artista hizo vibrar de emoción a su fan que, sin duda, vivió una noche inolvidable.

Ésta no es la primera vez que el intérprete de Será que no me amas tiene un detalle especial con alguno de sus seguidores. En noviembre del año pasado, se acercó a una niña con Síndrome de Down que se encontraba en primera fila durante uno de sus show en la Ciudad de México. En redes sociales circuló el video de la menor frente al escenario con un cartel que decía: "Mi primera vez viendo al sol ¿Te puedo abrazar?", mientras permanecía cerca de la valla observando a Luis Miguel. Se llama Anilú, según trascendió en Internet, y se sabe todas las canciones del artista que en ese momento interpretaba Hasta que me olvides. Tras algunos segundos cantando frente a ella, finalmente bajó del escenario para acercarse y saludarla con un beso en cada mejilla y después le besó la mano. Es mismo mes, casi a punto de abordar un helicóptero tras sus presentaciones en la Arena Ciudad de México y pese al persistente frío, el cantante se quitó la bufanda para sonreírles y agradecerle a sus fans que afuera le expresaban su cariño. En otras ocasiones, el ídolo también se tomó un tiempo para estrechar las manos de sus incondicionales.