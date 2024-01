Revelan que Luke Perry tuvo un romance secreto con Madonna





25/01/2024 - 19:14:09

La actriz Tori Spelling reveló que su difunto coprotagonista de Beverly Hills, 90210, Luke Perry, salió en secreto con Madonna. La actriz habló sobre la discreta relación entre el actor y la cantante, que ocurrió cuando grababan el programa de 10 temporadas que se desarrolló entre 1990 y 2000. "Nunca olvidaré que me llevó a su camerino y me lo contó", reveló Spelling a su copresentadora del podcast 90210MG, Jennie Garth, durante el nuevo episodio. “Me sentí tan confiada. 'Oh, Dios mío, me está hablando de Madonna'”. Tori Spelling explicó que Luke Perry incluso la invitó a escuchar un mensaje que recibió de la Reina del Pop en una contestadora automática. “Pensé: 'Eres la persona más genial del mundo'. Uno, porque eres Luke Perry, y dos, porque Madonna te quiere'”, recordó. Jennie Garth, quien también protagonizó el exitoso programa, le preguntó a Spelling si sabía o no sobre el romance secreto. “Jen, te ocultamos estas cosas porque (eso es algo) que te gustaría escuchar”, bromeó Spelling.

Madonna y Luke Perry fueron vistos por primera vez en un evento de la Fundación Estadounidense para la Investigación del SIDA en el Hotel Beverly Wilshire, según un artículo de Vanity Fair de 1992. Antes del evento, Madonna supuestamente llamó al actor mientras estaba en el set de la serie de televisión para preguntarle si le entregaría un premio. Perry, quien murió el 4 de marzo de 2019 a la edad de 52 años, pensó que la llamada se trataba de una broma, pero no pudo resistirse a decir no a la oferta. Esa noche, la intérprete de Like a Prayer saludó al entonces mayor galán de Hollywood con un beso en el escenario, según el medio. No está claro cuánto tiempo duró su relación, pero el actor de Riverdale se casó con Rachel Sharp en 1993, un año después de relacionarse con Madonna. La pareja se divorció en 2003, y tuvieron dos hijos en común, su hija Sophie, de 23 años, y Jack, de 26. Perry estaba comprometido con Wendy Madison Bauer cuando murió de un derrame cerebral en 2019. En cuanto a Madonna, salió con su instructor de fitness Carlos León después de conocerlo en 1994. Un año después, la pareja le dio la bienvenida a su hija, Lourdes León, de 27 años. La pareja rompió en 1997 y la cantante de Material Girl se casó con el director Guy Richie en diciembre de 2000 y juntos tuvieron a su hijo Rocco Ritchie, de 23 años. También adoptaron a su hijo David Banda, de 18 años, antes de su divorcio en 2008.