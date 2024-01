Bad Bunny y Kendall Jenner están saliendo de nuevo





25/01/2024 - 19:07:28

Después de su reciente ruptura, Kendall Jenner y Bad Bunny comenzaron a verse nuevamente y esto es algo que no sorprende a su círculo más cercano. La modelo y el reguetonero fueron vinculados por primera vez en febrero de 2023 y a finales del mismo año. se confirmó que su relación había llegado a su fin. Sin embargo, parece que ambos famosos buscan arreglar su situación, pues fueron vistos pasando el Año Nuevo juntos. El hecho de que se sigan frecuentando, es algo que no sorprende al círculo cercano de la integrante del clan Kardashian, pues en otras ocasiones, se ha visto que Kendall regrese con sus ex novios. "A los amigos de Kendall no les sorprende en absoluto que vuelva a ver a Bad Bunny. Pensaron que esto sucedería porque ella tiene la costumbre de volver con sus ex”, dijo una fuente a Us Weekly . "No es el tipo de situación en la que vuelven a estar juntos por completo, pero han salido varias veces desde que rompieron el mes pasado", aseguró. "Al final del día, si ella es feliz, entonces, por supuesto, la apoyan a ella y con quien decida salir", agregó la fuente. "Todavía no están convencidos de que él sea el indicado para ella, pero si la trata bien, entonces estarán bien", aseguró la fuente sobre la opinión de Bad Bunny. Kendall Jenner y Bad Bunny, Bad Bunny hicieron su debut público como pareja en el desfile de la Semana de la Moda de Milán de Gucci en septiembre de 2023. Este debut sucedió solo dos días antes de que se revelara que la pareja había sido elegida como los protagonistas de la campaña de dicha marca. Sin embargo, en más de una vez se negaron a hablar públicamente de su relación.