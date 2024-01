Defensor pide a bloqueadores pausa solidaria para no vulnerar derechos de personas retenidas en carreteras





25/01/2024 - 18:20:47

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pidió a los responsables de los puntos de bloqueo una “pausa solidaria”, para no vulnerar los derechos humanos de la población que está retenida en las carreteras. También demandó al Estado dar, a través de sus órganos competentes, una respuesta efectiva y oportuna a la población, y a la Policía Boliviana a desplegarse en observancia a los estándares internacionales en situación de conflicto. “Queremos pedir a los movilizados que, en la vía de una acción solidaria con los varados en los puntos de bloqueo, puedan hacer una pausa solidaria y permitan el tránsito de estas personas con la finalidad de evitar vulneraciones de los derechos humanos”, manifestó. Reiteró que en el Estado se garantiza el derecho a la protesta, “en la medida que sea pacífica y respetuosa de los derechos de terceros, que son ajenos a la conflictividad”. Hay personas varadas en los puntos de bloqueo, sobre todo adultos mayores, mujeres, niños, adolescentes, entre otros. Destacó que, en algunos sectores, los movilizados cedieron el paso para que la población pueda transitar.

También se refirió al fallecimiento de dos personas, heridos y personas aprehendidas. “No podemos permitir que haya mayor vulneración de los derechos de bolivianas y bolivianos, no podemos permitir este ámbito de confrontación. Exigimos a las autoridades que, a través de los órganos competentes, puedan dar una respuesta válida y oportuna a la población para la resolución de este conflicto”, reiteró. La extrema medida de presión es en demanda de la renuncia de los prorrogados magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional ante la falta de elección de nuevas autoridades, responsabilidad que debió cumplir el Legislativo.