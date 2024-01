Detienen a dos militares acusados por la muerte de un oficial en la fronteriza Pisiga





25/01/2024 - 18:18:00

La investigación sobre los confusos hechos que rodean a la muerte de un capitán de las Fuerzas Armadas en la fronteriza Pisiga dio un giro y ahora dos militares fueron aprehendidos bajo el delito de homicidio. “Tenemos dos personas aprehendidas, se trata de Emilio Seferino A., y Sergio f. C., por la presunta comisión del delito de homicidio”, informó el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Omar Chávez. El 22 de enero murió el capitán de infantería del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) en circunstancias que aún no fueron esclarecidas, aunque inicialmente quienes lo acompañaban relataron que fueron víctimas de una emboscada. Los militares que acompañaban a la víctima, Juan Pablo Romero Miranda de 38 años, relataron que sufrieron una emboscada de contrabandistas o migrantes; sin embargo, tras el inicio de las investigaciones hallaron contradicciones en las declaraciones y la escena del crimen. Por su parte, el director de la Felcc de Oruro, coronel Lionel Valenzuela, develó que tras la autopsia se descubrió que el militar tenía las costillas fracturadas. "Hemos encontrado varios aspectos que contradicen la información proporcionada, la autopsia establece shock hipovolémico, atrición en la parte torácica con nueve costillas fracturadas del lado derecho y ocho del lado izquierdo, lo que da la característica de aplastamiento”, explicó el jefe policial. Se espera que ambos militares aprehendidos sean puestos ante un juez cautelar, quien definirá si se defienden en libertad o desde la cárcel. “La hipótesis ha cambiado, no es la misma que habíamos tenido en primera instancia, pero necesitamos más datos para afirmar o desechar esa hipótesis”, explicó Valenzuela. Investigadores retornarán a la escena del crimen para continuar con las investigaciones.