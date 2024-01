Diputado Flores llevará a Loza y Colque a la Comisión de Ética por azuzar bloqueos





25/01/2024 - 18:12:54

El diputado del MAS Andrés Flores anunció que denunciará al senador “evista” Leonardo Loza y al diputado Antonio Gabriel Colque en la Comisión de Ética de la Asamblea Legislativa, por azuzar el bloqueo de caminos que este jueves cumple cuatro días con daños a la economía y la muerte de dos personas. De acuerdo a imágenes difundidas por distintos medios de comunicación y las redes sociales, Loza fue el martes a Parotani, Cochabamba, punto de bloqueo con más de 2.500 personas, y entregó alimentos y vinagre, elemento utilizado para contrarrestar efectos del gas lacrimógeno. Similar visita realizó Colque al único punto de bloqueo en el departamento de Potosí. La medida de presión exige la renuncia de las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), prorrogadas en su mandato ante la falta de elección de nuevas autoridades, labor que debió cumplir la Asamblea Legislativa Plurinacional. “Ahí están las imágenes del señor Leonardo Loza llevando al bloqueo alimentos, taques de coca, quién sabe qué más estará llevando para seguir resistiendo el bloqueo. Ahí, también, se ve al diputado del MAS Gabriel de Potosí, por lo tanto, yo creo que estos temas vamos a ver, evidenciar para llevar a la Comisión de Ética”, anunció en la red RTP. El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, también cuestionó a estos parlamentarios, porque en vez de estar en los puntos de bloqueo debieran estar en el Legislativo buscando una solución que destrabe las elecciones judiciales. “En vez de estar dando alimentos, apoyando los bloqueos, deberían estar en la Asamblea Legislativa, ese es el trabajo que tienen y no estar impulsando los bloqueos. Deberían estar llegando a la Asamblea y trabajar por tiempo y materia, pero no lo han hecho, por más de un año”, reprochó. Desde marzo de 2023, el Legislativo impulsó el proceso de preselección con reglamentos que vulneraban derechos constitucionales como la libre expresión y el voto de los dos tercios de los legisladores. En el último proyecto de ley 144, declarado en parte inconstitucional por el TCP, se suspendían todos los plazos procesales. En un nuevo intento por destrabar el proceso, el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, convocó a un diálogo para el lunes 29 de enero a los titulares del Senado y de Diputados y a los representantes de las tres fuerzas políticas del legislativo (MAS, CC y Creemos), así como a los presidentes de las comisiones de Constitución y Justicia Plural de ambas cámaras El encuentro se desarrollará en el Salón de Videoconferencias de la Vicepresidencia en la ciudad de La Paz, a partir de las 15h00. Ruiz recordó que, de dar curso a las elecciones judiciales, la Asamblea también tiene en agenda, este año, la elección del reemplazante del fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, cuyo mandato fenece en octubre. “En los próximos meses se viene la elección del Fiscal, ¿volverá a pasar lo mismo? Porque algo dice claramente, no han logrado la convocatoria para las elecciones judiciales, porque no se han puesto de acuerdo, pero ¿no han logrado porque no querían o porque era parte de su plan? Claramente es parte de su plan, porque hoy están repartiendo comidas en los bloqueos, hoy están impulsando los bloqueos”, denunció. De acuerdo con Ruiz, lo que buscan los legisladores de Evo Morales son víctimas mortales para convulsionar el país. “Hoy esos senadores han dicho que se está buscando muertos, claro, quieren muertos para ejecutar su plan negro, para convulsionar el país, para victimizarse cuando ellos no han hecho su tarea; hoy los patos disparan a las escopetas, hoy resulta que los responsables están echando la culpa a otros, cuando es un tema del Órgano Legislativo", insistió.