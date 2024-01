Opositores: Choquehuanca se hace al opa por convocar diálogo recién para el lunes





25/01/2024 - 18:01:46

Erbol.- Representantes de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos acusaron al vicepresidente David Choquehuanca, de dilatar aún más la convocatoria a elecciones judiciales con la decisión de convocar a diálogo recién para el lunes 29 de noviembre, a pesar de que existen bloqueos por cuatro días causando perjuicio en las carreteras. “Uno no entiende qué pasa con David Choquehuanca. Se hace al opa y convoca para una reunión, para un diálogo el lunes. Ahí está. En la falta de celeridad de la convocatoria de Choquehuanca está la más clara evidencia de que al gobierno del presidente Arce no le interesa apurar las elecciones judiciales”, dijo el diputado de Creemos, Erwin Bazán. De parte de CC, el jefe de bancada Enrique Urquidi consideró “irresponsable” que Choquehuanca se tome el tiempo para convocar a diálogo “muy ligero de cuerpo”, cuando hay gente sufriendo y padeciendo el bloqueo. Los bloqueos se llevan adelante por parte de organizaciones sociales “evistas”, que exigen la renuncia de magistrados prorrogados y la convocatoria a elecciones judiciales. Bazán le dijo al Vicepresidente que no hay necesidad de esperar hasta el lunes para dialogar. Ofreció empezar la reunión en esta misma jornada o el viernes. “¿Por qué tenemos que esperar a que ustedes cumplan su estrategia de desgastar los bloqueos de Evo Morales? Pensemos en la patria. pensemos en el interés mayor que es el de los ciudadanos”, afirmó el diputado cruceño. Los opositores consideran que el Gobierno, a través del ministro Iván Lima y diputados “arcistas”, ha saboteado sistemáticamente la convocatoria a elecciones judiciales para mantener en el cargo a los magistrados prorrogados. El Gobierno, por su parte, culpó a la Asamblea por el fracaso en las elecciones judiciales y acusó a los opositores y el ala “evista” de tener un pacto para cuotearse los altos tribunales.