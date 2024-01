Nueva ley en Perú establece que todo ciudadano será donador de órganos





25/01/2024 - 14:43:32

Andina.- La Ley 31756, que promueve la donación de órganos y tejidos humanos para trasplante con fines terapéuticos, establece que todo ciudadano peruano será donante de órganos y tejidos humanos, salvo declaración contraria, informó el doctor Juan Almeyda, director de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre del Ministerio de Salud (Minsa). En diálogo con la agencia Andina, el especialista subrayó que, con la nueva disposición legal, ahora todos vamos a ser donantes. Anteriormente, para donar órganos y tejidos, se expresaba la voluntad en el Documento Nacional de Identidad (DNI) o a través de las actas de consentimiento. "La ley señala, además, que quien no quiera ser donante, tendrá que registrarse", manifestó al precisar que la referida norma fue promulgada por el Poder Ejecutivo a fines de mayo del 2023. El galeno estimó que a fines de febrero de este año saldría el decreto supremo con el reglamento de la ley para que ya empiece a funcionar la nueva normativa sobre la donación de órganos y tejidos en el Perú. Cómo inscribirse para no ser donante De acuerdo con Almeyda, el ciudadano que no quiera ser donante de órganos deberá declarar esa voluntad, según los procedimientos que establecerá el reglamento de la citada ley. "La declaración de su voluntad de no ser donante de órganos o tejidos debería presentarse en la Reniec. Se está revisando la forma y el reglamento para definir cómo será la inscripción". Requisitos para ingresar a lista de espera Con esta nueva norma, muchos de los pacientes que se encuentran en lista de espera podrán tener la oportunidad de recibir un órgano donado y salvar su vida. El doctor Almeyda indicó que los médicos tratantes de los hospitales autorizados son los únicos encargados de colocar en la lista de espera a los pacientes. Para ello, el paciente deberá estar referido y atendido en un hospital que haga trasplantes, pues estos nosocomios son especialistas en hacer las evaluaciones. "No todos son candidatos a trasplantes. Por ejemplo, de cada 100 pacientes que están en diálisis, aproximadamente un 30% o 40% son candidatos a un trasplante; el resto no puede ser trasplantado por diferentes motivos. Por eso, quien decide si un paciente es un candidato a trasplantes es el médico tratante", apuntó. Señaló, de igual modo, que no hay un límite de edad para estar en lista de espera, pero siempre se debe evaluar el caso en particular y los pacientes deben tener ciertas características que son requisitos fundamentales. Primero se tienen que realizar todos los estudios respectivos, por ejemplo, hay que descartar que tenga un cáncer porque todos los pacientes que reciben un trasplante tienen que recibir terapia inmunosupresora para evitar el rechazo de órganos. "También se le debe descartar enfermedades infecciosas. Por ejemplo, un paciente en lista de espera no puede tener caries. Tampoco puede tener tuberculosis; primero debería curarse de ello y de ahí entrar a la lista de espera".