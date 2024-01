Netflix estrena en febrero Avatar, A través de tu mirada, Dr. House y más





25/01/2024 - 13:26:41

Netflix renueva su catálogo en febrero con una diversidad de contenido que abarca desde la adaptación en acción real de Avatar: la leyenda de Aang hasta el intrigante cierre de la trilogía con A través de tu mirada. Los amantes de las series podrán disfrutar de Siempre el mismo día, un drama sobre conexiones furtivas a lo largo de los años, mientras que Einstein y la bomba ofrece una mirada documental a uno de los científicos más influyentes del siglo XX, Albert Einstein. No faltará el suspenso con La paradoja del asesino, un thriller que atrapa a un estudiante y un detective en un juego psicológico. Revisa el listado completo aquí: Dr. House: Temporada 1 - 8 (1 de febrero) Drama hospitalario sobre un brillante especialista en diagnóstico (Hugh Laurie) que no teme mostrar que aborrece a sus pacientes.



Alguien como Chu (2 de febrero) En su tiempo libre, Chu Ai es una vlogger que sube videos donde habla de sexo sin tapujos. Pero, en la vida real, el tema es más difícil de abordar. Amor, acoso, asesinato (2 de febrero) En este fascinante documental, un mecánico decide incursionar en las citas en línea y conoce a una mujer que lleva su obsesión a extremos mortales.



La langosta (3 de febrero) En un mundo no muy lejano, las personas solteras son perseguidas y obligadas a encontrar pareja en 45 días o deberán vivir desterradas como animales. Igualita a mí (7 de febrero) Un cuarentón mujeriego tiene que enfrentar la dura realidad no una, sino dos veces cuando se entera de que tiene una hija que lo convertirá en abuelo.



El fútbol o yo (7 de febrero) Cuando la obsesión de Pedro por el fútbol comienza a causar serios problemas, su esposa le saca tarjeta roja. ¿Podrá cambiar o lo perderá todo? Alma mía (7 de febrero) Los destinos de una carismática repostera y un arquitecto a punto de casarse se entrelazan luego de un encuentro en una despedida de soltero.

Comodines (7 de febrero) Aunque son como el agua y el aceite, estos dos policías comparten una misión: desmantelar una banda de narcos infiltrados en las fuerzas del orden. Cohen vs. Rosi (7 de febrero) Cuando un periodista se enamora de la hija del político corrupto al que investiga, el amor obliga a sus dos excéntricas familias a coexistir.



Siempre el mismo día - Miniserie (8 de febrero) Emma y Dexter pasan una noche juntos y siguen caminos separados, pero sus vidas siempre estarán entrelazadas. Basada en la novela de David Nicholls.



Ceniza (9 de febrero) Encontrar el manuscrito de una novela inédita revoluciona la vida de una mujer casada que se atreve a hacer realidad una embriagante fantasía.



La paradoja del asesino (9 de febrero) Tras una serie de asesinatos, un estudiante universitario y un astuto detective quedan atrapados en un interminable juego del gato y el ratón.



Mátame si te atreves, cariño (13 de febrero) Un giro del destino cambia la suerte del fallido matrimonio de Piotr y Natalia. Por eso deciden seguir juntos, pero solo hasta que la muerte los separe.



El amor es ciego: Temporada 6 (14 de febrero) En Charlotte, los solteros se lanzan a buscar el amor desde las cápsulas y tienen cuatro semanas para vivir un viaje de romance y autodescubrimiento.



Buenos días, Verônica: Temporada 3 (14 de febrero) Verônica crea alianzas impensadas y desentraña el pasado, y la búsqueda de justicia llega a su fin en esta última temporada que te dejará sin aliento.



Del Sunderland hasta la muerte: Temporada 3 (13 de febrero) Al Sunderland le urge tener estabilidad y contrata a un nuevo entrenador para que saque al club de la League One y lo lleve a la ansiada Championship.



Los juegos del amor (14 de febrero) Una escritora deportiva de Nueva York experta en estrategias de seducción se enamora de una de sus conquistas. ¿Llegará a las grandes ligas del amor? La agencia del desamor (14 de febrero) Un periodista participa en una terapia para el mal de amores con el fin de escribir un artículo… y termina abriéndole su corazón a la terapeuta.



Escuela para señoritas Al Rawabi: Temporada 2 (15 de febrero) Un nuevo año en la prestigiosa Escuela para señoritas Al Rawabi trae un nuevo curso, nuevas reglas... y nuevos directivos.



La última familia ninja (15 de febrero) Años después de haber dejado atrás su pasado ninja, una familia disfuncional debe volver a las sombras para detener una serie de amenazas inminentes.





Preparadas, listas, ¡amor! (15 de febrero) En un mundo donde la población de hombres se reduce cada vez más, una mujer sencilla participa en una competencia de citas auspiciada por el Gobierno.

Crepúsculo: Saga completa (15 de febrero) Cuando Bella Swan se muda con su padre, comienza la escuela y conoce a Edward, un misterioso compañero que resulta ser un vampiro de 108 años. El show de Vince Staples (15 de febrero) Con cierta fama y algo de fortuna, el rapero y actor Vince Staples experimenta los desafíos y las sorpresas de la vida cotidiana en su ciudad natal.



La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales - Temporadas 6 a 8 (15 de febrero) Los juegos de un asesino en serie logran burlar a Benson y Stabler, que descubren que otro homicidio tiene similitudes con un popular videojuego.



Einstein y la bomba (16 de febrero) Einstein huyó de la Alemania nazi, ¿qué pasó después? Con imágenes de archivo y las propias palabras del genio, este docudrama se sumerge en su mente. Rhythm + Flow: Italia (19 de febrero) En esta serie de competencia musical, Fabri Fibra, Geolier y Rose Villain recorren el país en busca de la próxima superestrella del rap italiano.



Flash: Temporada 9 (22 de febrero) Después de derrotar al Flash Reverso, Barry y su equipo no tienen respiro: ahora deberán defender la ciudad de nuevos enemigos.



Avatar: la leyenda de Aang (22 de febrero) Agua. Tierra. Fuego. Aire. Las cuatro naciones solían vivir en armonía, pero todo cambió. Una nueva versión en carne y hueso de la gran serie animada.



Formula 1: Drive to Survive - Temporada 6 (23 de febrero) Pilotos, directores y escuderías de la Fórmula 1 aceleran a fondo dentro y fuera de la pista. El podio tiene tres lugares, pero la meta es una: ganar.



A través de mi ventana 3: a través de tu mirada (23 de febrero) Pese a haber formado otras parejas, Raquel y Ares no se olvidan. ¿Lograrán superar los obstáculos y estar juntos en el capítulo final de la trilogía? Mea culpa (23 de febrero) Una abogada penalista debe elegir entre la familia, el deber y sus pecaminosos deseos tras aceptar defender a un artista acusado de asesinato.



La 30.ª edición de los Premios del Sindicato de Actores de EE. UU. (24 de febrero) Las estrellas brillan en la alfombra roja y en el escenario de la 30.ª entrega de los premios del Sindicato de Actores (evento en vivo en inglés)



El pantano: Milenio (28 de febrero) Mientras se acerca el año 2000, las autoridades investigan un asesinato local, un esqueleto misterioso y una serie de secuestros escalofriantes.



Código 8: Renegados (Parte II) (28 de febrero) En un mundo donde las autoridades oprimen a las personas con superpoderes, un exconvicto y un narcotraficante se unen para proteger a una adolescente.



Conspiraciones de EE. UU.: los asesinatos del Pulpo (28 de febrero) Tras investigar una conspiración política, el periodista Danny Casolaro apareció muerto. Décadas después, un equipo de cineastas continúa con su labor.



El turista: Temporada 2 (29 de febrero) Durante un viaje a Irlanda, el hombre y Helen buscan averiguar más sobre la identidad de él y su procedencia, pero el pasado lo encuentra primero...