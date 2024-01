Nueva York clasificó las redes sociales como una toxina ambiental para los niños y adolescentes





25/01/2024 - 13:06:48

La ciudad de Nueva York emitió una alerta sanitaria que clasifica a las redes sociales como una “toxina de salud ambiental” debido a su impacto en la salud mental de los niños. El alcalde Eric Adams realizó el anuncio durante su discurso anual sobre el Estado de la Ciudad, enfatizando la necesidad de proteger a los estudiantes de los peligros en línea. “Somos la primera gran ciudad estadounidense que da este paso y denuncia así el peligro de las redes sociales”, declaró el alcalde Adams durante su discurso este miércoles. “Al igual que hizo el cirujano general con el tabaco y las armas, estamos tratando las redes sociales como otros peligros para la salud pública y asegurándonos de que las empresas tecnológicas asuman la responsabilidad de sus productos”. Datos del 2021, citados por ABC News, demuestran que un 77% de los estudiantes de secundaria en Nueva York pasan tres o más horas diarias frente a pantallas, sin contar el tiempo dedicado a las tareas escolares. El alcalde Adams enfatizó que aplicaciones populares como TikTok, YouTube y Facebook están “propiciando una crisis de la salud mental” mediante características de sus plataformas que son diseñadas para ser adictivas y peligrosas. “No podemos permitir que las grandes tecnológicas moneticen la privacidad de nuestros hijos y pongan en peligro su salud mental”, declaró Adams. El comisionado de salud de la ciudad, el Dr. Ashwin Vasan, fue el encargado de oficializar la alerta sanitaria, confirmó CBS News. Un estudio del Pew Research indicó por su parte que un 59% de adolescentes en Estados Unidos cree que las redes sociales los ayudan a sentirse más aceptados. No obstante, la advertencia del comisionado de salud remarca la insuficiencia de “investigación y datos claros” para determinar si las redes sociales son “seguras” para los adolescentes. “Publiqué mi aviso sobre las redes sociales y la salud mental de los jóvenes porque la pregunta más frecuente que me hacen los padres es si las redes sociales son seguras para sus hijos. Aunque algunos niños se benefician de las redes sociales, no hay pruebas suficientes para concluir que sean suficientemente seguras”, declaró Murthy a ABC News el año pasado. “En cambio, hay más pruebas de que muchos niños se ven perjudicados por el uso que hacen de las redes sociales”. En respuesta a las declaraciones de Murthy, un representante de Meta, empresa matriz de Facebook e Instagram, señaló la complejidad del problema de la salud mental y sugirió factores contribuyentes como el acceso limitado a la atención sanitaria, la pandemia de COVID-19 y la presión académica. De igual forma, desde YouTube comunicaron a ABC News que han instaurado varias salvaguardas para los usuarios jóvenes, y TikTok informó que han implementado funciones orientadas a mejorar la salud mental de los jóvenes, incluyendo recordatorios de horario de descanso y restricciones de edad.