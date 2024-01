Gobierno insiste en el diálogo para viabilizar las elecciones judiciales, pide no asfixiar a Cochabamba





25/01/2024 - 11:11:51

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, insistió en el diálogo y la concertación en la Asamblea Legislativa como salida para viabilizar las elecciones judiciales y pidió no asfixiar a Cochabamba con injustificados bloqueos de caminos que solo perjudican a la población y la economía. “Las elecciones judiciales tienen que llevarse adelante y la responsabilidad, la tarea y el trabajo de llevar adelante este acuerdo, buscar propuestas, el debate hasta llegar a un proyecto de convocatoria respetando la Constitución y la normativa vigente están en manos de los diputados y senadores. No necesitamos bloquear el país, bloquear y asfixiar Cochabamba, que por su ubicación, genera afectaciones a distintos sectores”, dijo en conferencia de prensa. Desde el lunes, grupos afines a Evo Morales instalaron puntos de bloqueo en carreteras de Cochabamba en contra de la prórroga del mandato de las autoridades judiciales por un fallo constitucional ante la falta de preselección y elecciones de nuevas autoridades judiciales. Para viabilizar las elecciones judiciales, el presidente nato de la Asamblea, el vicepresidente David Choquehuanca, convocó a los presidentes de las cámaras de Senadores y de Diputados, y a los representantes de las tres fuerzas políticas. Alcón lamentó que, debido a los bloqueos en carreteras por seguidores de Evo Morales, fallecieran una adulta mayor y un chófer, además se genere una pérdida económica de $us 128 millones por día y perjuicios para productores, transportistas, gremiales y familias bolivianas. Cuestionó que se obligue a los productores del Chapare a participar de los bloqueos y se traslade personas de esta región a los puntos de bloqueo, como denunciaron, a través de los medios de comunicación, los pobladores de las regiones afectadas por la movilización de grupos afines a Morales. “Hemos visto a dirigentes del Trópico de Cochabamba en puntos de bloqueo perjudicando a nuestra gente, perjudicando a nuestra economía y eso no se justifica”, apuntó. La autoridad remarcó que no existe justificación que por “intereses personales y electorales” se instalen bloqueos camineros y se trate de confundir a la población y provocar convulsión social en el país. “Una vez más invocamos que se reflexione sobre este tema, que no se busque convulsionar el país, cuando no hay argumentos, cuando ya existe una convocatoria para que los siguientes días se lleve adelante el diálogo para buscar consensos”, reiteró la viceministra.